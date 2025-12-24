Halkın Partisi (HP), köy ve bölge ziyaretleri kapsamında Demirhan köyünü ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarette HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Kendir ile ilçe ve parti meclisi yöneticileri yer aldı. Görüşmede köyün sorunları dinlendi, yurttaşların soruları yanıtlandı.

Ziyaret sırasında konuşan Kudret Özersay, hükümetin yapısına ve attığı adımlara yönelik eleştirilerde bulundu.

Kendilerini milliyetçi olarak tanımlayan bazı siyasi çevrelerin rüşvet ve yolsuzluklara karşı etkili bir duruş sergilemediğini savunan Özersay, devletin ve halkın kaynaklarının talan edilmesine göz yuman ya da buna ortak olan bir anlayışın milliyetçilikle ve vatanseverlikle bağdaşmayacağını söyledi.

Özersay, rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karşı net bir tutum ortaya koyduklarını ifade ederek, bu uygulamalara karşı çıkan milliyetçi seçmenlerin siyasal adresinin Halkın Partisi olduğunu savundu.

Sahada yaptıkları temaslarda bu yöndeki tepkileri gördüklerini belirten Özersay, bunun ilk seçimde sandığa yansıyacağı görüşünü dile getirdi.

Özersay, bazı köylerde yabancı işçilerin sağlıksız ve insan onuruna aykırı koşullarda barındırılması konusuna da değinerek, aileler için planlanan konutlarda çok sayıda işçinin birlikte kalmasının hem işçiler hem de köy halkı açısından sorun yarattığını savundu.

Kamuya açık alanlarda hijyen dışı koşulların oluşmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Özersay, bunun denetim eksikliğinden kaynaklandığını öne sürdü.

Plansızlık ve denetimsizliğin toplumsal huzuru olumsuz etkilediği görüşünü dile getiren Özersay, ülkeye giriş-çıkışlar ile yabancı işçi getirme ve çalıştırma koşullarının daha etkin biçimde denetlenmesi gerektiğini savundu.

