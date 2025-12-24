Kahramanlar anıldı

Milli Mücadele yılları ile 1974 Barış Harekâtı sırasında Larnaka’da şehit düşen ve kaybolan, Larnaka ve Larnaka ilçesine bağlı köylerden Kıbrıslı Türkler, İskele Larnaka Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı. 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Değirmenlik’te de tören düzenlendi.

İskele Larnaka Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törende konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Larnaka şehitlerinin yarım kalan hayallerin, gözü yaşlı anaların, evlatsız kalan babaların ve yetim çocukların sessiz çığlığı olduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, aziz şehitlerin canlarını feda ederken geride özgür, başı dik bir halk ve vatan sevgisiyle yoğrulmuş güçlü bir miras bıraktıklarını belirterek, “Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bu şehitlerimizin fedakârlıkları sayesinde mümkündür.” dedi.

Şehitlerin en kıymetli emanetinin genç nesiller olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, geçmişi unutmadan uğruna can verilen değerlere sahip çıkmanın ve bu bilinci geleceğe taşımanın ülkenin en güçlü teminatı olduğunu ifade etti.

Törende konuşma yapan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ise, bugünlere ödenen ağır bedeller ve feda edilen hayatlar sayesinde gelindiğini vurguladı. Benan, “Bugün bayramlarımız ufkumuzu baştan başa süslüyorsa, siz düşmana göğsünüzü siper ettiğiniz içindir.” dedi.

Anma töreninde şiirler de okundu.

Değirmenlik’te tören düzenlendi

Öte yandan 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Değirmenlik’teki Atatürk büstü önünde tören düzenlendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre tören, çelenklerin sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Anma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İs. Teğmen Alperen Demir yaptı.

Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Duruşah Curacı ise “Karanlık Bir Gece” adlı şiiri okudu.

Tören, Anıt Özel Defteri’nin 14. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğg. Uğur Bor tarafından imzalanmasının ardından sona erdi.