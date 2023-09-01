Uyanık Andreas

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaparken Metehan Sınır Kapısı’nda görevli memurlara sahte araç sigortası ibraz eden Kıbrıslı Rum Andreas Mesimeri yakalanınca ilginç bir savunma yaptı. Zanlı amacının suç işlemek olmadığını, sadece görevli memurların dikkatini test etmeye çalıştığını savundu.

Hakkında “resmi sahte evrakı tedavüle sürme ve suç işlemeye teşebbüs” suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Olguları aktaran polis, zanlının 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısından giriş yaptığı esnada kullanımındaki EKP 933 plakalı araç adına hazırlanmış, Capital Bankası amblemli sahte araç sigortasıyla işlem yaptırmaya kalkıştığını söyledi.

Polis, görevli memuru dolandırmak kastı ile hareket eden zanlının, sınır kapısında suçüstü yakalandığını belirtti.

Polis, yapılan araştırmada zanlının 6 Haziran- 9 Eylül 2023 tarihlerini kapsayan 3 aylık geçerli sigortasının bulunduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının orijinal sigorta belgesine ait seri numaralarını kullanarak, 6 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli yazılan sahte sigorta poliçesi hazırladığını ifade etti.

Sahte belgenin emare alındığını kaydeden polis, uzmanlar tarafından inceleneceğini belirtti.

Soruşturmanın devam edeceğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, zanlının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olduğunu, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, bir ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisleri denemiş

Polisin ardından söz alan zanlı ise cezaevine gitmek istemediğini söyleyerek, “Amacım yasa dışı bir suç işlemek değildi, sadece merak ettim acaba kapıdaki polisler tarihlere bakıyor mu diye. Aslında bir deneme yaptım. Benim mental sorunlarım var, cezaevine gitmek istemiyorum” dedi.

Zanlının beyanı üzerine Yargıç, KKTC vatandaşı kefil bulması halinde teminatla serbest bırakılabileceğini söyledi.

Ancak zanlı mahkemenin talep ettiği kefili bulamayınca tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.