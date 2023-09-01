Bir ayda yargı

Suna ERDEN

Türkiye’nin Konya ilinden yüklenip Kuzey Kıbrıs’a hayvan yemlerinin içerisinde TIR’la getirilen 3 adet silah ve 126 canlı mermiyle ilgili balistik inceleme sürüyor. Silah ve mermileri ülkeye sokmaya çalışan TIR şoförü Fatih Ağıca dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, zanlının polis gözetiminde kalmasına gerek olmadığı kaydedildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.00 sıralarında Akdeniz köyünde bir mandırada park halinde bulunan TM 249 plakalı TIR’da arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada TIR’ın dorse kısmında hayvan yemlerinin içerisinde bir adet 7.65 mm Glock marka, 2 adet 9 mm Answer marka toplam 3 adet silah ve 126 adet canlı mermi ele geçirildiğini söyledi.

Polis, TIR sürücüsü olan zanlının aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını kaydetti.

Bulunan silahların Balistik İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini kaydeden polis, zanlının tutuklandıktan sonra karakolda sorgulandığı süre zarfında 4 numaranın sürekli olarak whatsapptan kendisini arandığını belirtti.

Polis, zanlıyı sürekli arayan 4 numaradan bir tanesinin Güney Kıbrıs Rum hattına ait olduğunu açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme, zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.