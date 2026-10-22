Kalite artacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, partinin iktidara gelmesi halinde sağlık sistemini basamaklar üzerine kurarak, sağlık hizmetlerine erişimi ve kaliteyi artıracaklarını belirtti. CTP Genel Başkanı İncirli, CTP’nin sağlık alanındaki ortak gelecek programının kamuoyu ile paylaşıldığı basın toplantısında konuştu. Hedefler ve yeni dönem politikalarının sunulduğu toplantı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) binasında yer aldı.

Uzun süredir sürdürdükleri bir mücadele olduğunu belirten İncirli, ülkede her insanın, her yurttaşın ihtiyaç duyduğu anda kaliteli, eşit ve güvenli sağlık hizmetine ulaşabilmesi hedefine dikkat çekti.

Tüm yurttaşlar için çok daha iyi bir sağlık sistemi kurulabileceğine inanç belirten İncirli, “Hastalar, hekimler, tüm sağlık çalışanları için çok daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Ben de sizlerden oluşan bu büyük ekibin bir üyesi olarak konuşuyorum. Bu ortak inancımızı da yürekten paylaşıyorum” dedi.

İlk olarak sağlıkta cepten yapılan harcamalara değinen İncirli, ülkenin mali durumunun sıkıntılı olduğuna ve 2022’den bu yana sağlıktaki harcamaların 10 kat arttığına işaret ederek, cepten yapılan harcamaların yurttaşlar açısından çok yükseldiğini belirtti. İncirli, hastaların, cepten yaptığı harcamaları azaltmanın hedefleri arasında olduğunu söyledi.

CTP Sağlık Komitesi adına açıklamalarda bulunan Milletvekili Filiz Besim de, sağlık alanında 158 hedef içeren strateji planının hükümete gelmeleri halinde ilk aylarda kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Besim, temel hedeflerinin koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendiren, erken tanı koyan, hızlı hizmet veren ve insanı merkeze alan bir sağlık sistemi oluşturmak olduğunu kaydetti.

CTP’nin sağlık politikaları

- Genel Sağlık Sigortası: GSS’ye kademeli geçiş ilk yıl içinde başlatılacak. İlk aşamada anne ve çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için kendi hekimlerinde muayene hakkı seçenekler arasında yer alacak. İlerleyen yıllarda kapsamın ameliyatlar ve diğer sağlık hizmetleriyle genişletilmesi hedefleniyor.

- Tam gün sağlık hizmeti: Kamu sağlık kurumlarında tam gün hizmetin ilk aşaması bir yıl içinde uygulanacak. Hekim muayenesinin yanı sıra kayıt, eczane, laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerine de gün boyunca erişim sağlanacak.

- Hastanelerin güçlendirilmesi: Girne Devlet Hastanesi’nin iç donanımı ve yoğun bakım kapasitesi artırılacak. Güzelyurt’taki yeni hastanenin tam donanımlı, yataklı hizmet veren bir hastaneye dönüştürülmesi hedefleniyor. Lefkoşa’da yapımı süren yeni hastane ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi birlikte planlanacak.

- Ruh sağlığı ve bağımlılıkla mücadele: Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yenilenecek, AMATEM projesinin tamamlanması hedeflenecek.

- Beş yıllık ulusal tarama programı: Diyabet, kalp, kanser ve böbrek hastalıklarına yönelik beş yıllık tarama programı başlatılacak. Sağlık merkezlerinin yanında mobil birimler de kullanılacak.

- Sağlık merkezleri ve sevk zinciri: Ülkedeki 21 sağlık merkezinin fiziki koşulları değerlendirilecek. Hastanın sağlık merkezinde çözülemeyen sorunu için hastane randevusunun sistem tarafından alınacağı bir sevk zinciri kurulacak.

- Hasta Hakları Yasası: Hasta Hakları Yasası’nın ilk yıl içinde hayata geçirilmesi ve hastanelerde şikâyetlerin bağımsız şekilde iletilebileceği başvuru noktaları oluşturulması hedefleniyor.

- Halk sağlığı mevzuatı: Halk Sağlığı Yasası’na yönelik çalışma yapılacak, ruh sağlığıyla ilgili mevzuat güncellenecek.

- Yaşlı bakım evleri: Her bölgede, hekim ve hemşire desteğiyle tıbbi bakıma ihtiyaç duyan yaşlılara hizmet verecek bir bakım evi kurulması planlanıyor. Öncelik, yaşlıların mümkün olduğunca kendi evlerinde ve ailelerinden ayrılmadan destek alması olacak.

- İlaç takip sistemi: İlacın ülkeye girişinden hastaya ulaşmasına kadar izlenebileceği bir sistem ilk yıl içinde kurulacak. Özellikle kanser ilaçları gibi sürekli ihtiyaç duyulan ilaçlar için yıllık ihtiyaç hesaplanarak stratejik stok oluşturulacak.

- Yerel ilaç ve tıbbi malzeme üretimi: Temel tıbbi malzemelerin ve üretimi mümkün ilaçların ülkede üretilmesi teşvik edilecek.

- Yoğun bakım ve acil servisler: Kamu hastanelerinin yoğun bakım yatak kapasitesi artırılacak. Acil servislerin personel, tanı cihazları ve işleyiş bakımından güçlendirilmesi sağlanacak.

- 112 Hızır hizmetleri: Ambulans hizmetleri personel, eğitim ve bölgesel ihtiyaçlara göre genişletilecek. Acil servislerle 112 ekiplerinin koordinasyonu artırılacak. Trafik kazaları gibi olaylarda ambulans gelmeden ilk müdahaleyi yapabilecek motosikletli sağlık ekipleri de planlanıyor.

- Dijital sağlık sistemi: Kamu hastaneleri, sağlık merkezleri ve özel sağlık kuruluşları arasında ortak dijital kayıt sistemi kurulacak. Böylece hastaların daha önce yaptırdığı tahlil ve görüntüleme işlemlerini tekrar yaptırmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

- Randevu sistemi: Hastane randevuları için kullanılan çağrı sistemi güçlendirilecek.

- Şeffaf sağlık bütçesi: Personel, ilaç, malzeme ve hizmet planlaması bütünlüklü bir yönetime kavuşturulacak. Sağlık harcamalarının kamuoyu tarafından izlenebileceği şeffaf bir bütçe yönetimi oluşturulacak.

- Sağlık eğitimi: Eğitim kontenjanları ve eğitim kalitesi ülkenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarına göre planlanacak. Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, YÖDAK ve üniversitelerin birlikte çalışması amaçlanacak.

- Sağlık turizmi ve tüp bebek merkezleri: Sağlık turizmine ilişkin mevzuat hazırlanacak, tüp bebek merkezleriyle ilgili düzenlemeler güncellenecek ve denetimler güçlendirilecek.