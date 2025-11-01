Yardım sözü verdi

Avrupa Parlamentosu Mülteciler, Kayıplar ve Mağdurlar konusundaki raportörü François-Xavier Bellamy Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunuyor.

Politis gazetesi Bellamy’nin, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi üyeleriyle bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Bellamy “Kıbrıs’taki kayıplar konusunun çok sayıda aile için açık bir yara olduğu-nu, Avrupa Birliğinin; ailelerin gerçekleri öğrenebilmesi amacıyla Kıbrıs halkının yanında dur-masında yarar olduğunu” söyledi.

Bellamy açıklamasında "Kayıplarının bulması ve matemini tutması amacıyla, 51 yıldır bekle-yen ailelerin gerçeği öğrenebilmesi için onların yanında durmalıyız” ifadesini kullandı.

Bellamy, Kıbrıs’ın değil Avrupa’nın da sorunu olan bu konunun Avrupa’nın önceliği olması gerektiğini de belirtti.

Kıbrıs’ta bulunduğu süre zarfında her iki taraftaki kayıp aileleriyle göreceğini kaydeden Bel-lamy, Brüksel’e de döndüğü zaman, bu konunun öncelik haline gelmesi için ailelerin endişele-rini taşıyacağını ifade etti.

Habere göre Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Bellamy ile gerçekleştirdiği görüşmede kayıplar meselesinin çözümü için Avrupa’nın yardımını talep etti.

Dimitriu, hâlâ tespit edilemeyen 1974 kayıpları bulunduğunu, hem Kıbrıslı Türk hem de Kıb-rıslı Rum ailelerinin kayıpların akibetinin ne olduğunu öğrenmek için 50 yıldan fazladır bekledi-ğini ifade etti ve zamanın aleyhlerine işlemediğini söyledi.