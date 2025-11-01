Güney Kıbrıs ve AB’de yürütülen hazırlık çalışmaları çerçevesinde adaya gelen AB Konseyi Genel Sekreteri Terese Blanchet ve Kurumsal ve Genel Politikalar Genel Müdürü Didier Seeuws, Güney Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştü.

Fileleftheros gazetesi görüşmede, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığını devralacak olması sebebiyle gerekli koordinasyonun sağlanmasına ilişkin konuların ele alındığını yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis görüşmede yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığını “ulusal bir görev” olarak gördüklerini belirtirken, dönem başkanlığının gerektirdiği hazırlıkları iki ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını iddia etti.

Hristodulids ayrıca, AB dönem başkanlığını üstlenmeye hazır olduklarını da belirterek “AB’nin kalbinde Kıbrıs damgası vurmayı hedeflediklerini” söyledi.

AP Çalışma Komitesi’nin temasları

Öte yandan Alithia gazetesi, Avrupa Parlamentosu (AP) Çalışma Komitesi Başkanı Li Andresson ve beraberindeki bir heyetin Güney Kıbrıs’ta temaslar gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, AP Çalışma Komitesi heyetinin, Rum Meclisi Çalışma ve Dışişleri Komiteleri üyeleriyle görüştüğünü, AP Çalışma Komitesi Başkanı Li Andersson’un görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığına yönelik tam desteğini dile getirdiğini aktardı.

Andersson, Güney Kıbrıs’ın önceliklerini anlamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtirken, Rum Meclisi Çalışma Komitesi Başkanı AKEL Milletvekili Andreas Kukalias ise, “sosyoekonomik eşitsizlikler, zenginliklerin paylaşımı, pahalılık ve fakirlik tehlikesi” gibi konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.