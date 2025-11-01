Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’yi kabul etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Erhürman, Hristodulidis’le gelecek haftalarda bir araya geleceklerini söyledi ancak tarih vermedi.

Bu arada Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e verilmek üzere Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne’ye mektup takdim etti.

Görüşme yarım saat sürdü

Yeni atanan BM Özel Temsilcisi Diagne’yle Erhürman arasındaki ilk görüşme olma niteliği taşıyan kabul Cumhurbaşkanlığı'nda saat 11.00'de başladı.

Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman ve BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Diagne açıklama yaptı.

Erhürman, açıklamasında, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Diagne’ye başarılar dilediklerini, tarafsız ve adil olacağından emin olduklarını aktardıklarını belirtti.

Görüşmede, teknik komiteler konusunda görüşlerini paylaştığını ifade eden Erhürman, şu anda çalışmalarını sürdüren 13 komiteye ilişkin sonuç odaklı bir yaklaşım sergileyeceklerini ifade etti. Teknik komitelerde çalışanların gönüllü olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduğuna dikkat çeken Erhürman, emeklerine karşılık verilmesi ve sorunlarının çözülmesi yönünde onlara destek vereceklerini bildirdi.

Komitelerin temel misyonunun günlük yaşamı kolaylaştırıcı birtakım sonuçlar ortaya koymak olduğunu söyleyen Erhürman, buna önem verdiklerini vurguladı.

Erhürman, Diagne ile de sürekli temas içerisinde olma konusunda ortak görüşe sahip olduklarını da kaydetti.

Tarih henüz belli olmadı

Erhürman, basından gelen sorulara da yanıt verdi.

Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile ne zaman görüşeceği sorusu üzerine Erhürman, Hristodulidis ile yaptığı telefon görüşmesinde gelecek haftalarda bir görüşme konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

“BM’nin dahil olmayacağı, kendi temsilcilerimizle birlikte olacağımız bir görüşmede bir araya geleceğimizi telefonda vurguladık.” diyen Erhürman, tarihin henüz belli olmadığını, kendisinin daha sonra Hristodulidis’e tarihi bildirmesi yönünde anlaştıklarını belirtti.

Erhürman, kişisel temsilci Holguin’le de temas halinde olduklarını söyleyerek, görüşmenin 5 Aralık’ta olabileceğini dile getirdi.

Erhürman’ın görüşlerini dinledim

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Diagne, açıklamasında basın mensuplarına kendini tanıtarak, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ilk görüşmesini yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diagne, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 27 Ekim tarihinde Erhürman’a gönderdiği mektubu anımsatarak, kendisinin de Erhürman’ı görevine başlaması dolayısıyla kutladığını ve başarı dileklerini ilettiğini belirtti.

Genel Sekreter’in, Kıbrıs’ta barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm yolunda tüm adanın refah ve güvenliğine yönelik çalışma kararlılığını vurgulayan Diagne, “Genel Sekreter’in ve BM Barış Gücü’nün temsilcisi olarak, bu hedefe ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanı’na ilettim.” dedi.

Görüşmenin bir nezaket ziyareti niteliğinde olduğunu dile getiren Diagne, Erhürman’ın görüşlerini dinlediğini ifade etti.

Birkaç gün önce Rum Lider Nikos Hristodulidis’le bir araya geldiğini de hatırlatan Diagne, her iki liderle "yapıcı bir şekilde çalışmayı dört gözle beklediğini" belirtti.

Erhürman, Guterres’e mektup gönderdi

Diagne’yi kabulünde, BM Genel Sekreteri Guterres’e verilmek üzere mektup takdim eden

Erhürman, Guterres’in 27 Ekim 2025 tarihli tebrik mektubuna cevaben yazdığı mektupta, “Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik süregelen kişisel ilginiz ve katkılarınızdan dolayı duyduğum memnuniyet ve minnettarlığımı ifade etmek isterim.” dedi.



