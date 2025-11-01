Ekonomi daralacak

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), son dönemde yapılan akaryakıt ve tüp gaza yapılan zamlarının hem özel sektör hem de kamu maliyesi üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratacağını açıkladı. Her iki oda da, artan akaryakıt maliyetlerinin özel sektör çalışanları, esnaf, zana-atkar ve üretici üzerindeki yükü artırdığını, turizm ve diğer gelir getirici sektörlerin rekabet gücünü düşürdüğünü ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirtti.

Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, akaryakıt ve tüp gazın Kıbrıs Türk ekonomisinin temel girdileri arasında yer aldığı, bu ürünlerin fiyatlarındaki artışın doğrudan işletmelerin maliyetlerini yükselteceği, hane halkının geçimini zorlaştıracağı ve genel fiyat seviyesini artıracağı belirtildi. Açıklamada, zamların hayat pahalılığını tetikleyeceği, kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerini artırma baskısı yaratacağı ve bunun da kamu maliyesini daha büyük bir yük altına sokacağı ifade edildi.

Güneyden gelişler azalacak

Ticaret Odası ayrıca, akaryakıt fiyatlarının Güney Kıbrıs’a kıyasla düşük kalmasının kuzeyden güneye geçişlerde ek gelir oluşturduğuna dikkat çekti. Fiyatların yakınlaşmasıyla bu gelir kaybının olacağını, dolayısıyla hem esnafın ek iş fırsatlarının hem de kamu gelirlerinin azalacağını vurguladı. KTTO, bu kısır döngünün ekonomik felakete yol açabileceğini belirterek, hükümeti kamu maliyesinde tasarrufa git-meye ve mali disiplini sağlamaya çağırdı.

Sanayi Odası önerilerde bulundu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ise, benzin, Euro Diesel, motorin, gazyağı ve tüp gaz fiyatlarındaki yaklaşık yüzde 10’luk artışın üretim maliyetlerini yükselttiğini ve sanayicinin rekabet gücünü zayıflattığını açık-ladı. Sanayi Odası, akaryakıtın sadece ulaştırma ve nakliye değil, üretimin tüm aşamalarında temel girdi olarak kullanıldığını, bu nedenle fiyat artışlarının doğrudan üretim maliyetlerine yansıdığını vur-guladı.

KTSO açıklamasında hükümete şu önerilerde bulundu:

-Sanayi ve üretim sektörleri için özel yakıt destek mekanizmalarının yeniden değerlendirilmesi,

-Yerli üretimi teşvik edecek enerji ve vergi indirimlerinin uygulanması,

-Kamu harcamalarının kontrol altına alınması ve mali disiplinin önceliklendirilmesi.



