Gazimağusa Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Geldikleri Gibi Giderler” adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen gösteri, salonu tamamen dolduran seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Tiyatro AŞHK tarafından sahnelenen oyunun yönetmenliğini ve başrolünü üstlenen Hüseyin Köroğlu, sahnedeki etkileyici performansıyla izleyicilere Kurtuluş Savaşı’nın ruhunu yeniden yaşattı. Oyunda Şenay Saçbüker’in güçlü oyunculuğu ve Yılım Ceceioğlu’nun oyuna özel hazırladığı canlı müzikler, duygusal etkiyi güçlendirdi.

Cumhuriyet’in 102. yılına adanan oyun, Atatürk’ün liderliğini, halkın bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet’in kazanımlarını sahne diliyle etkileyici bir biçimde anlattı. Tiyatro ve müziğin iç içe geçtiği sahnelerde izleyiciler hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşadı.

Oyunun bir bölümünde Kıbrıslı Türklerin Kurtuluş Savaşı’na verdiği manevi ve maddi destek sahnede işlenirken, Hüseyin Köroğlu oyun sonrasında yaptığı konuşmada bu dayanışmayı vurguladı. Köroğlu, Kıbrıs Türk halkının Anadolu’ya gönderdiği yardımların, Türk milletinin birlik ve kardeşliğinin tarihsel bir simgesi olduğunu belirtti.

Gösteri sonunda Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay sahneye çıkarak Köroğlu ve ekibine teşekkür etti, kendisine plaket ve çiçek takdim etti. Oyun sonunda izleyiciler sahneye davet edilerek sanatçılarla birlikte güçlü bir Cumhuriyet mesajı verdi. Salonda tek yürek olan seyirciler, “Yaşasın Cumhuriyet” sloganlarıyla coşkuya ortak oldu.

Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kente sanat, tarih ve birlik ruhunu taşıyan anlamlı bir buluşma olarak kayda geçti.

