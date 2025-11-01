Yüzde 22,2 arttı

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bu yılın ilk 9 ayında bir milyon 616 bin 365 kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Geçen yıl aynı dönemde Türkiye’den KKTC’ye gelen ziyaretçi sayısı bir milyon 322 bin 808 olarak kaydedilmişti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’yi hava ve deniz yoluyla ziyaret eden toplam misafir sayısı-nın da artış gösterdiğini açıkladı. Geçen yıl 1 Ocak – 30 Eylül döneminde bir milyon 588 bin 304 kişi KKTC’ye gelirken, bu yıl aynı dönemde yüzde 18,9 artışla toplam bir milyon 887 bin 840 kişinin ülkeyi ziyaret ettiğini belirtti.

Ataoğlu, Türkiye’den gelen misafirlerdeki artışın ise yüzde 22,2 olduğunu ifade ederek, geçen yıl 9 aylık dönemde bir milyon 322 bin 808 olan ziyaretçi sayısının, bu yıl aynı dönemde bir milyon 616 bin 365’e yükseldiğini kaydetti.

Antalya'daki bir turizm etkinliğine katılan Ataoğlu, AA muhabirine, turizmde Türkiye ile işbirliğini önemsediklerini ve bu açıdan Türkiye'de gerçekleştirilen turizm etkinliklerine katılmaya çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin turizmde çok iyi bir noktada olduğunu dile getiren Ataoğlu, Türkiye'nin bu alandaki tecrü-besinden faydalandıklarını ifade etti.

KKTC'nin de önemli bir turizm destinasyonu haline geldiğini belirten Ataoğlu, bir dönem kapalı olan ancak şu anda açılan Maraş'ın da turizme önemli katkı sunduğuna işaret etti.

Maraş'ı ziyaret edenlerin o dönemde yaşanılanları görebildiklerini anlatan Ataoğlu, "Maraş artık açık ve ziyaret edilebiliyor. Maraş'ın bölgenin turizmine de etkisi oldukça yüksek. Maraş'ta sahilin ziyaretçi-lerce kullanılabilmesi, ziyaretçilerin gönüllerince eğlenebilecekleri, vakit geçirebilecekleri alanların oluş-turulması konusunda yatırımlar var. Önümüzdeki süreçte hayal ettiklerimizi de gerçekleştirebileceğiz. KKTC'ye gelecek herkesin Maraş'ı da ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye ile KKTC arasında VIP taşımacılıkta kullanılmak üzere "taksi helikopter" seferlerinin başladığını anımsatan Ataoğlu, ilk seferin 9 Nisan'da Gazipaşa-Alanya Havalimanı ile Lefkoşa Ercan Havalimanı arasında yapıldığını hatırlattı.

Bunun da önemli bir girişim olduğunu ifade eden Ataoğlu, buna benzer alternatif turizm hizmetlerinin gelişmesi noktasında geniş kapsamlı çalışmalar yapıldığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025, 09:56