20 bin TL ödedi

Ercan Havalimanı’nda çantasında bir adet şarjör, Girne’deki evinde ise canlı mermi ve silah bulunan N.D. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ele geçirilen silahla ilgili balistik raporun çıktığı, ülkede herhangi bir olayda kullanılmadığının tespit edildiği açıklanırken, zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis soruşturmanın seyrine ilişkin ayrıntıları mahkemeye sundu. Polis, zanlının evinde bulunan silahın balistik incelemeye gönderileceğini açıkladı.

Polis, olayın 21 Ekim 2025 tarihinde saat 06.00 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Polis, Türkiye’ye çıkış yapmak üzere Ercan Havalimanı’nda Kale 12 X-Ray kontrol noktasından geçen zanlının siyah renkli sırt çantasında yapılan kontrolde, 9 mm boş vaziyette Sarsılmaz marka tabanca şarjörü tespit edildiğini söyledi. Polis, şarjörün emare olarak alındığını ve zanlının olay yerinde suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru; zanlının, Türkiye’de askerlikten istifa ettiğini, ele geçirilen şarjörün kendisine ait taşıma izinli tabancanın şarjörü olduğunu ve 12 Aralık 2024 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye girişinde yanlışlıkla beraberinde getirdiğini beyan ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının 22 Ekim 2025 tarihinde zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi verildiğini aktardı.

Polis,22 Ekim 2025 tarihinde zanlının Girne’deki ikametgahında yapılan aramada bir adet 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör, tabancaya takılı şekilde toplam dokuz adet 7.65 mm canlı mermi ve ayrıca bir adet 9 mm boş tabanca şarjörü bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının 25 Ekim’de yeniden mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde balistik incelemeye gönderilen silahla ilgili raporun çıktığını, KKTC’de herhangi bir olayda kullanmadığının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

