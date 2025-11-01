‘Karanlık ve derin operasyon’

KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığı sırada Rum polisince tutuklanan Cenk Tosunoğlu hakkında 3 günlük tutuklama kararı verildi.

Oğluna yöneltilen suçlamaları reddeden Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sürecin politik amaçlı ve mesnetsiz iddialarla yürütüldüğünü belirtti. Tosunoğlu, oğlunun “karanlık ve derin” bir operasyonla ilişkilendirilmeye çalışıldığı “iğrenç” suçla hiçbir ilişkisi olmadığını ifade etti.

Kapalı kapılar ardında duruşma

Metehan Sınır Kapısı’ndan önceki gün saat 11.00 sıralarında Güney Kıbrıs’a geçiş yapacağı esnada Rum polisince tutuklanan Cenk Tosunoğlu dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

“Sigmalive” haber sitesine göre; kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen duruşmada Rum polisi, soruşturmanın devamı sebebiyle Tosunoğlu hakkında 3 günlük tutukluluk talebinde bulunurken Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi de bu talebi onayladı. Haberde, tutuklamaya ilişkin bilgilerin, Almanya’nın Bavyera eyaleti siber suç birimi tarafından toplandığı belirtilirken Tosunoğlu’nun tutuklamaya itiraz etmediği ve iş birliğine hazır olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Korkunç bir dezenformasyon

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Güney Kıbrıs’ta tutuklanan oğlu Cenk Tosunoğlu’na yönelik suçlamaları yalanladı. Hasan Tosunoğlu, sosyal medyasından yaptığı açıklamada, oğlunun “karanlık ve derin” bir operasyonla ilişkilendirilmeye çalışıldığı “iğrenç” suçla hiçbir ilişkisi olmadığını kaydederek, Rum tarafının bu çirkin hamlesinin politik ve yalana dayalı olduğunu söyledi. “Cenk masumdur. Bu oyuna gelerek ileri geri konuşanlar, günü geldiğinde bu yaptıklarından utanç duyacaklardır” diyen Tosunoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) dahil Rum adaletinin ön yargılı ve politik tavrına karşı her türlü mücadeleyi vereceklerini ifade etti. Korkunç bir dezenformasyonla karşı karşıya olunduğunu da belirten Hasan Tosunoğlu, önce oğlunun tutuklanmasının "Europol" tarafından talep edildiğinin yazıldığını, ancak kısa sürede bu yalanın ortadan kalktığını söyledi.

Tümüne yazıklar olsun

Tosunoğlu, açıklamasında, “Herkes bilir ki Europol KKTC polisiyle de iş birliği yapan bir örgüttür. Tıpkı Interpol gibi o da KKTC polisiyle çalışmaktadır. Bunca zaman KKTC polisi ile çalışan Europol şimdi niye bir KKTC vatandaşının yakalanması için Güney’e geçmesini beklesin.” ifadelerine yer verdi.

Masum bir gencin tamamen mesnetsiz biçimde suçlandığını, peşin hükümlü kişilerde zerre vicdan olmadığını ifade eden Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, “Tümüne yazıklar olsun.” diyerek şöyle devam etti: “Oğlumun karanlık ve derin bir operasyonla ilişkilendirilmeye çalışıldığı bu iğrenç suçla hiçbir ilişkisi yoktur. Bilgisayarı incelense suçsuzluğu kolaylıkla anlaşılabilir. Fakat Rum polisi elinde hiçbir dayanak olmadan, hukuk yoluyla kat edemeyeceği bir yolu, itibar suikastı yöntemiyle yürümeye çalışmaktadır. Cenk masumdur ve bu er geç anlaşılacaktır.” Bu iftiralara inanmayanlara destekleri için teşekkür de eden Tosunoğlu, manipülasyonlara ve fırsat kollayanlara aldanılmamasını istedi.