Yeni jargon beğenilmedi

Rum medyası, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresinin 6 ay daha uzatılması kararının 28 Temmuz Perşembe günü Güvenlik Konseyi’nde oylanması öncesinde BM merkezinde sürdürülen çalışmaları “Uluslararası Örgütün Kıbrıs sorunundaki ‘dönüşü’ " olarak niteledi.

Fileleftheros “Artık Yeni Jargon İki Varlığın Kıbrıs Sorunu… New York, Kıbrıslı Türklerin ‘İzolasyonu’ ve Mülteciler Ana Eksenli Görüşmeler, Öz İstenmiyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorunuyla meşgul olan BM yetkililerinin yıllardır çözümsüz kalan soruna, sahadaki gerçekler ile de bağlantılı yeni bir jargon şekillendirmeye çalıştığını yazdı.

Genel Sekreter’in gerek Barış Gücü gerek İyi Niyet Misyonu raporlarında Ada’daki iki varlığın işbirliğine vurgu yapıldığını kaydeden gazete “Kıbrıs sorununun, sistemli ve metodik şekilde zemininden sökülmekte olduğu ortadadır” ifadesini kullandı.

BM’nin karşılıklı sunulan tezler arasında (Rum tarafının iki bölgeli iki toplumlu federasyon ve Türk tarafının iki devlet tezleri) ortak zemin bulunmasını hedeflediği, raporlara ve BM’nin eski kararlarına atıf yapılmamasından, artık bir konfederasyon, iki devlet yörüngesinde hareket edildiğinin anlaşıldığı vurgulandı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın BM merkezinde yaptığı temaslarda, "Türk tarafı reddettiği için, yıllardır görüşülmekte olan çözüm şekli demode addediliyor” dediğini belirterek, bu ifadelerin daha çok yeni jargon olan, ortak zemin bulunmasına atıf yaptığına dikkat çekti.

BM’nin ve çalışmaları yürüten ülkelerin, "federasyon zeminini reddediyoruz" dememekle birlikte, iki tarafın meselesi olduğunu söyleyerek “gidin ve bulun” tavsiyesinde bulunduğuna işaret eden gazete, New York ve Güvenlik Konseyi’nde yürütülmekte olan perde gerisi görüşmelerin iki mesele üstünde döndüğünü yazdı.

“Lefkoşa Stewart’ın tavrından rahatsız”

Gazete, perde gerisi görüşmelerin üzerinde döndüğü meselelerden birinin Kıbrıslı Türklerin izolasyonu (Genel Sekreter’in raporunda ifade ediliyor ancak karar taslağında ifade edilmeden tarif ediliyor) olduğunu yazdı. Kıbrıslı Türklerin izolasyonuna görüşmeler sırasında da atıf yapıldığını ve karara da “Yeşil Hat üzerinden serbest ticaret yapılamadığı, bunun da iki taraf arasındaki güveni olumsuz etkilediği” ifadesinin eklenecek gibi göründüğünü ekledi.

Gazete, Genel Sekreter’in de raporunda, ticarete erişimin engellendiğine işaret ederek, Rum yönetimini eleştirdiği, iki taraf arasındaki ekonomik uçurumun iki toplum arasındaki güvensizlik ve hoşnutsuzluğu beslediği, iki taraf arasındaki yabancılaşmayı sağlamlaştırdığına vurgu yaptığını hatırlattı. “Ticaret konusunun, iki toplumun bir ‘sınır ötesi’ işbirliği zeminine oturtulduğu ve Kıbrıslı Türklerin kötü ekonomik durumlarının dolaylı yoldan Rum yönetimine yüklendiğini” yazdı.

İkinci jargonun da mülteciler olduğuna işaret eden gazete, bu meselede Kıbrıslı Türkler ile Rumların ortak bir mülteciler meselesini yönetme mekanizması oluşturulması önerisine işaret edildiğini ekledi.

Gazete haberinin “Lefkoşa Stewart’ın Tavrından Rahatsız” alt başlığıyla ayırdığı bölümünde, Colin Stewart’ın tavrının Güney Kıbrıs’ta rahatsızlık yarattığını kaydetti.

