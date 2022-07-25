Şehitleri şükranla andı

Milli Mücadele yıllarında şehit edilen Beyarmudu Şehitleri için, Beyarmudu Şehitler Anıtı’nda anma töreni gerçekleştirildi. Tören Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konmasıyla başladı.

Ardından saygı atışı ve saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar birçok acı çektiğini, göçler yaşandığını ve katliamlara uğradığını, ama direnişi ve mücadelesinden asla vazgeçmediğini söyledi.

Beyarmudu bölgesinde olduğu gibi vatanın birçok toprağında şehitler verildiğini ifade eden Başkan Töre, onların verdiği mücadele ile bugünlere gelindiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mücahit ve Mehmetçiklerin hediyesi olduğunu vurgulayan Töre, bunun kıymetinin iyi bilinmesini istedi.

Davanın Kıbrıs Türkleri ile Anavatan tarafından birlikte yürütüldüğünü kaydeden Töre, “Öznemiz Türk Milletidir” dedi.

Şehitlerin ve gazilerin emaneti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonlandırmanın ve garantörlüğünü kaldırmanın onlara büyük bir ihanet olacağını ifade eden Töre şunları kaydetti:

“Mehmetçik ile Mücahit birlikte bu topraklarda can verdi. Bu bayraklar hem göndere çektiğimiz hem de gönlümüzdeki bayraklardır. Onun için her zaman Mücahit olmaya, Mukavemetçi olmaya ve Mehmetçik olmaya hazırız.”

Edip: Şehitlerimizi unutturmamalıyız

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ise törende yaptığı konuşmada Milli Mücadele yıllarında verilen altı şehidi unutmayıp, gelecek nesillere aktarmanın en önemli görevleri olduğunu belirterek, bu düşünceyle hareket edip şehitlere duyulan saygının göstergesi olarak Şehitler Anıtı’nı yaptıklarını söyledi.

1974 öncesine dönülmeyecek, Türkiye’nin garantörlüğünde, adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasının önemine vurgu yapan Edip, ancak Güney Kıbrıs’ın Türklerle ilgili düşüncelerinin de ortada olduğunu kaydetti.

Edip, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en uzun kara sınırına sahip olduklarını hatırlatarak, tarafsız olması gereken İngilizler ve BM’nin bölgede yanlı bir tutum sergileyip Kıbrıs Türk halkına sıkıntı yaşatmakta olduklarını vurguladı.

İlker Edip, Adada 20 Temmuz 1974’te başlayan huzur ve barışın devamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşamasının en büyük hedefleri olduğunu yineleyerek sürdürdüğü konuşmasını, Şehitlere Allahtan rahmet dileyerek tamamladı.

Tören din görevlisi tarafından Şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

