Yangın var

KKTC Devlet Piyangosunun 8 Ağustos tarihli biletleri satışa sunulduktan sonra benzeri görülmemiş bir skandal ortaya çıktı. Bilet üzerindeki fotoğrafın Erenköy Mücahitleri değil EOKA’cılar olduğu anlaşılınca Devlet Piyangoları Birimi sorumlusu Osman Uzun özür dileyerek görevinden istifa etti.

Olayın patlak vermesi sonrasında Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan sert tepki geldi, ‘Hesabının sorulacağı’ belirtildi.

Ancak HP lideri Kudret Özersay, “Aynı hatayı Cumhurbaşkanlığı da yapmış ve 20 Temmuz videosunda aynı fotoğraf kullanılmıştır” dedi. Özersay, Cumhurbaşkanlığı bağlamında da gerekenin yapılmasını istedi.

Ülke karıştı

Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle çıkarılan 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy mücahitleri yerine EOKA'cıların fotoğrafı basıldı.

EOKA'cıların 23 Nisan 1964'te St. Hilarion bölgesindeki bir tepede ele geçirdikleri Türk bayrağı ile çektikleri fotoğrafın kullanılması ülkede büyük bir kargaşaya neden oldu.

Bir anda ülke gündeminin ilk sırasına yerleşen skandalla ilgili birçok açıklama yapıldı.

Üstel: Sorumlular hesap verecek

Başbakan Ünal Üstel, Devlet Piyangosu biletlerinde hatalı görsel kullanılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve görevden alma dahil sorumlularla ilgili her türlü yasal işlemin yapılacağını söyledi. Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, “Böyle bir hatanın kabul edilemeyeceğini” ifade eden Üstel “Sorumlular hesap verecek. Görevden alma dahil ne gerekiyorsa yapılacak. Yapılan hata kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Comment Grafik firmasında basılan biletlerle ilgili Devlet Piyangosu biriminde gerekli soruşturma yapılırken, böyle bir hatanın bir daha yapılmaması için de tedbirlerin alınacağını ifade eden Üstel, Devlet Kurumlarında sorumluluk alanların görevlerini layıkıyla yapmamaları halinde yasal mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağını ve bu konularda kimseye müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Tatar: Kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Devlet Piyangoları İdaresi’nin bastırdığı piyango biletlerinde Rum-Yunan askerleri ile terörist EOKA’cıların fotoğraflarının kullanılmasına sert tepki gösterirken uyarılarda da bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada “Çanakkale destanına eş olan şanlı Erenköy Direnişini anmak amacıyla Devlet Piyangoları İdaresi’nin bastırdığı piyango biletlerinde, Rum-Yunan askerleri ile EOKA’cıların çektirdiği fotoğrafları ‘Erenköy Mücahitleri’ diye kullanmak, büyük bir gaflettir ve bu asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Hiç kimse her nasıl olursa olsun Erenköy mücahitlerimizi, şanlı Erenköy direnişini, ulusal mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi küçük düşüremez. Bu kimsenin haddine değildir ”dedi.

Algı operasyonu iddiası

Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından da Erenköy Mücahitleri yerine EOKA’cıların görselinin kullanıldığı belirtildi. Halkın Partisi lideri Özersay’ın konuyu gündeme getirmesi üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı şunları belirtti:

“Devlet Piyangoları İdaresi’nin Erenköy Direnişi’ni anmak için çıkardığı piyango biletlerinde Erenköy mücahitleri yerine, Rum-Yunan askerleri ile EOKA’cıların fotoğraflarının kullanılmasına tepkiler devam ederken, manipülasyon uzmanı art niyetli bazı çevreler ve siyasiler tarafından Cumhurbaşkanlığı sayfalarında da söz konusu fotoğrafların ‘Erenköy mücahitleri’ olarak yayınlandığına dair yalan ve gerçek dışı iddialar ileri sürülmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu tarafından 20 Temmuz Barış Harekâtı anısı için hazırlanan videoda Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Rum mezalimi ile saldırganlığını gözler önüne serip Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ın konuşmasında da o günlerde yaşananlar dile getirilirken, Rum mezalimini ve saldırganlığını göstermek amacıyla köylerinden göç eden insanlarımızın, ağlayan kadın ve çocuklarımızın fotoğrafları ile söz konusu fotoğraf da Rum mezalimini ve saldırganlığını gösterebilmek için kullanılmıştır.”

Özersay: Alın size bir skandal daha

Direnköy Direnişinin 58. yıldönümü nedeniyle basılan piyango biletlerinde EOKA’cıların fotoğrafının kullanılmasının yankıları sürerken aynı görselin Cumhurbaşkanlığı tarafından da kullanıldığını gündeme getiren Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Alın size bir skandal daha” başlıklı paylaşımla halktan özür dilenmesi gerektiğini belirtti.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Aynı hatayı Cumhurbaşkanlığı da yapmış maalesef. 20 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak yayınlanan 20 Temmuz videosunda da aynı fotoğrafı, yani EOKA milislerinin fotoğraflarını mücahitlerin fotoğrafıymış gibi kullanmışlar maalesef. Sayın Tatar açıklamasında “bu saygısızlık affedilemez, kimse Erenköy direnişini küçük düşüremez” demişti, maalesef Cumhurbaşkanlığı buna sebebiyet vermiş oldu! o zaman Cumhurbaşkanlığı bağlamında da gereğini yapmanız gerekir.

Bu sabah Avrupa Gazetesinin ortaya çıkardığı skandalın bir diğer versiyonu da bu videodur maalesef.

Sayın Tatar ve Sayın Üstel’e çağrımdır. Derhal halktan ve özellikle Erenköy mücahitlerinden özür dileyin. Ve bu özrünüzü 8 Ağustos törenleri sırasında orada, tören alanında Erenköy gazilerinin ve şehitlerin ailelerinin önünde tekrar edin.

Milliyetçilik belirli değerlere, tarihe ve devletin itibarına sahip çıkmayı gerektirir. Bu özensizlik, liyakat olmaksızın yapılan atamalar ve vurdumduymazlık devletin değil itibarını korumak, bilakis altını oymaktadır.”