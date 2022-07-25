Karakol’da huzur kalmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Karakol Mahallesinde dün akşam Nijeryalı iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi. Evde başlayan ve sokağa taşan kavgada 26 yaşındaki Debeluchukwu Amobi, 38 yaşındaki Augustine Johnbull Ehijiene, 27 yaşındaki Dankgok Amobi, 31 yaşındaki Chukwuzbu Amobi ve 33 yaşındaki Alisher Babahacov bıçak darbelerine maruz kaldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Debeluchukwu Amobi’nin boynunda 15 santimlik kesi oluştuğu ve durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yaşanan kavga Karakol Mahallesi sakinlerini endişelendirdi. Diyalog’a konuşan bölge sakinleri, daha önce böyle bir olaya şahit olmadıklarını ifade ederek, “huzur ve güvenliğimiz için denetimlerin sıklaşmasını istiyoruz” dedi.

Aniden saldırdılar

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; kavga saat 18.00 sıralarında Karakol Bölgesi’nde Remzi Göçgü Sokakta bulunan Cafer 3 Apartmanı’nda çıktı.

Nijeryalı kalabalık bir grup Karakol Mahallesinde 5 kişinin oturduğu apartman dairesini bastı. Bıçaklarla evde bulunanlara saldıran grup, Debeluchukwu Amobi, Augustine Johnbull Ehijiene, Dankgok Amobi , Chukwuzbu Amobi ve Alisher Babahacov’u bıçakladı. Evde başlayan kavga daha sonra sokağa taştı. 20’yi aşkın Nijeryalı şahıs, mahallenin içerisinde koşturdu, çevreyi tedirgin etti. Mahalle sakinlerinin polisi araması üzerine olay yerine giden ekipler, kavganın çıktığı evde 5 kişiyi yaralı tespit etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Debeluchukwu Amobi’nin boynunda 15 santimlik kesi oluştuğu ve durumunun ciddi olduğu belirtilirken, polis olayı gerçekleştiren faillerin peşine düştü. Kavgaya karışanlar polis gelmeden olay yerinden kaçtı. Geniş çaplı soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisin 7 kişiyi tespit ettiği, diğer şahısları yakalamak için de arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Ortalığı birbirine kattılar

Bölge sakinleri bir anda bağrışma sesleri duyduklarını ve Afrikalı onlarca kişinin sokak ortasında koşuştuğunu gördüklerini ifade etti. Bölge sakinleri “bir anda geldiler, ortalığı bir birine kattılar, ne olduğunu bile anlamadık” şeklinde konuştu. Bölge sakinleri daha önce böyle bir olaya şahit olmadıklarını ifade ederek, “huzur ve güvenliğimiz için denetimlerin sıklaşmasını istiyoruz” dedi.