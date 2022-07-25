Çoğu geri döndü

Hüseyin ÇİÇEK

Personel ve altyapı eksikliklerinden dolayı sınır kapılarında yaşanan keşmekeş devam ediyor. Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan ile Arasta’ya açılan Lokmacı sınır kapılarında yaşanan aksaklık sık sık gündeme gelirken, dün Gazimağusa’da bulunan Akyar Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluştu. Kuzeye geçiş yapmak isteyen Kıbrıslı Rumlar Akyar Sınır Kapısı’nda bir saatten fazla beklemek zorunda kaldı. Saatlerce süren çileye dayanamayan bazı Kıbrıslı Rumlar, kuzeye gelmekten vazgeçerek geri döndü. Diyalog muhabirine konuşan bazı vatandalar “para harcayarak ülke ekonomisine bir nebze de olsa katkı koyan bu insanlara bu çile neden yaşatılıyor” dedi. Vatandaşlar Başbakan Ünal Üstel’in sınır kapılarına yaptığı ziyaretleri ve sıkışıklığın giderileceğine dair açıklamasını da hatırlatarak sorunun acilen çözülmesini istedi. Vatandaşlar, “Özellikle hafta sonları sınır kapılarında yoğunluk oluşuyor. Yüzlerce Kıbrıslı Rum ve turist kuzeye geçerek alışveriş yapıyor. Ancak sınır kapılarında oluşan uzun kuyruklar turistleri usandırıyor. Ülke ekonomisine katkı koyan turistleri kazanacağımız yerde kaybediyoruz. Umarım sınır kapılarındaki sorunlar giderilir” şeklinde konuştu.