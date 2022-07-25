Toplatma kararı çıktı

Erenköy Mücahitlerinin fotoğrafı yerine EOKA’cıların görselinin kullanıldığı 500 bin TL ikramiyeli

8 Ağustos tarihli piyango biletlerinden 80 bin adet basıldı. Bilet tasarımı 19 Temmuz’da yapıldı. Comment Grafik tarafından tasarlanan biletin örneği 20 Temmuz’da onay için Piyangolar Dairesi’ne göndertildi.

Aynı gün onay alan bilet 21 Temmuz’da dağıtılmaya başlandı. Piyangolar Dairesi ilk etapta bayilere 30 bin adet bilet dağıttı.

Afrika gazetesi, 3 gün süreyle piyasada satışa sunulan biletin üzerindeki fotoğrafın Erenköy Mücahitleri değil EOKA’cılar olduğunu gündeme getirdi. Bu skandal üzerine biletler dün sabah itibariyle toplatılmaya başlandı.

Diyalog’a konuşan Piyangolar Birimi Müdürü Osman Ekrem Uzun, biletlerin toplatılarak hatanın düzeltileceğini söyledi.

“Fotoğraf seçiminin bileti basan matbaa yetkilisi tarafından seçildiğini ifade eden Uzun şunları anlattı: “Comment Grafik Direktörü Mehmet Kasımoğlu, Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle hazırladığı bileti whatsaptan bana gönderdi. Tasarımın tamam olup olmadığını sordu. Ben de onay verdim. Anlaşmamıza göre matbaa biletleri tasarlar, bize gönderir, biz de onay veririz. Bileti gördüğümde üzerindeki resmin EOKA'cılara ait olduğunu fark etmedim. Zaten aklımın ucundan yanlış fotoğraf kullanabilecekleri geçmedi. Genelde 3-4 tasarım yaparlar ancak bu kez sadece bir görsel hazırlamışlardı. Ben de bakıp onay verdim. Gerçi aynı fotoğraf birçok kurum, basın yayın organı tarafından da daha önce kullanılmış.”

Komplo olabilir

Uzun, yapılan hatayla ilgili soruşturma başlatıldığını, her ihtimalin değerlendireceğini ifade ederek, “Aklıma he rşey geliyor, komplo dahi olabilir. Soruşturma sonucu gerçek ortaya çıkacak ”dedi.

Özür diledi, istifa etti

Kıbrıs Türk halkından özür dilediğini ifade eden Uzun, görevden affını istediğini söyledi. Uzun, hatalı basılan biletlerin toplatılmaya başlandığını, çekilişin 18 Ağustos’a ertelendiğini, 18 Ağustos’ta yapılacak çekilişin ikramiyesinin ise 500 bin TL’den bir milyon TL’ye çıkartıldığını belirtti. Uzun, yeni biletlerin bugünden itibaren bayilerde olacağını da kaydetti. Uzun şunları söyledi:

“Erenköy Direnişinin 58. Yıldönümünde Devlet Piyangoları olarak özel bir çekiliş organize ettik. Sehven yapılan bir hata sonucu kullanılan görselden dolayı halkımızdan ve Şanlı Erenköy Direnişi kahramanlarımızdan özür dileriz. Bu büyük hatanın bedeli her ne ise ödenecektir. Hatalı basılan biletler hemen toplatılıyor. 8 Ağustos’ta yapılması planlanan çekiliş, 18 Ağustos’a ertelendi. 18 Ağustos’ta yapılacak çekiliş ikramiyesi de 500 Bin Türk Lirasından bir milyon Türk Lirasına çıkartıldı. Yeni biletler Pazartesi gününden itibaren bayilerde olacak. Vatandaşlarımızın satın aldığı ve bayilerimizin elinde olan biletler en kısa sürede değiştirilecek. Bir kez daha yapılan bu büyük hatadan dolayı özür dileriz. Ben birim sorumlusu olarak yapılan hatanın gereği ne ise yerine getireceğim. Bunun sorumlusu olarak görevden affımı isteyeceğim.”

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022, 10:53