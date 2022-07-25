Tatlısu Lavanta Günleri düzenlenen etkinlikle başladı. Etkinlikte konuşan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Lavanta’nın huzur ve mutluluğun kendisi olduğunu kaydederek 3 yıl önce ekilen lavantaların ekonomik yönden değerlendirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Çok geniş kullanım alanı olan lavantadan yeni bir Pazar oluşturmayı planladıklarını anlatan Orçan, bölgede yeni alınan ekipman ile ilk kez lavanta yağı çıkardıklarını belirtti.

Orçan konuşmasını Lavanta’yı konu alan şiiri okuyarak tamamladı.

Karpaz Lavander Garden direktörü Lavanta üreticisi Ayşegül Bolat da Ziyamet köyünde devlet destekli lavanta ekimi yaptığını anlatarak, lavanta yağı, lavanta sabunu ve kendi lavanta kozmetiğini oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Cittaslow belediyeler ağı adına konuşan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de, var olanı korumak gerektiğini dile getirerek Cittaslow ağının bir parçası olan Tatlısu belediyesinin kendi kültürünü, doğasını ve yapısını koruyarak üretmeye ve bölgeyi güzelleştirmeye devam ettiğini söyledi.

Ataoğlu: Üretimi desteklenmeli

Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, ülkede lavanta üretimini desteklemek ve ekonomik değere dönüştürülmesi için ellerinden gelen katkıyı yaptıklarını söyleyerek, geniş kullanımı olan lavantanın üretimine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından etkinlik, lavanta bahçesinin gezilmesi ve lavanta dondurması ikram edilmesiyle devam etti.



Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022, 10:08