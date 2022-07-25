KKTC egemen bir devlettir

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Yunanistan'da yayınlanan Kathimerini gazetesine verdiği mülakatta, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD kongresindeki bazı temsilcilerin Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni 20 Temmuz sonrası ilhak edeceğini iddia ettikleri hatırlatılarak, Türkiye'nin böyle bir planının olup olmadığına ilişkin soru üzerine Altun, şunları belirtti:

"Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle ilişkilerinin güçlenmesinden rahatsız olanlar sürekli yeni iddialar ortaya atıyor. Bunun amacı da Kıbrıs Türk toplumunu bölmek ve Kıbrıs Türklerini Türkiye'den uzaklaştırmaktır. Bildiğiniz gibi Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni egemen bir devlet olarak tanımakta ve Kıbrıs'ta iki devletli çözümden yana durmaktadır. Bunun başlıca sebebi ise atılan tüm iyi niyetli adımlara rağmen Kıbrıslı Rumların çözümü reddetmesi ve elimizde Kıbrıs Türklerine karşı geçen yüzyılda işlenen suçların tekrarlanmayacağına dair somut bir gösterge olmamasıdır.

Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türk halkına uyguladığı insanlık ve hukuk dışı ambargolara sesini çıkarmayan, hatta Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını dahi görmezden gelen uluslararası toplumun, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler hakkında işine geldiği gibi söz söylemeye hakkı yoktur. Kim ne derse desin Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin Türkiye ile arasındaki müstesna bağı zayıflatmaya kimsenin gücü yetmez."