Yenisi geliyor

Rum Benzinciler Birliği Başkanı Savvas Prokopiou, 13 günlük süre içinde akaryakıt ürünlerine 6 kez zam yapıldığını, önümüzdeki günlerde 5 ile 6 cent arasında yeni bir artış beklendiğini açıkladı.

Prokopiou; 90 gün yetecek kadar akaryakıt stoklarının olduğunu belirtirken, her fiyat artışında KDV ödemelerinin de arttığına dikkat çekti ve hükümete bu konuda önlem çağrısı yaptı.

“Fiyatlar arttığında KDV gelirleri de artar. Devlet devreye girip yakıtı kısmen sübvanse etmeli” diyen Prokopiou, yakıt fiyatlarındaki 50 sentlik bir artışın litre başına yaklaşık 8,5 ila 9 sent daha fazla KDV geliri yaratacağını ifade etti.

Enerji uzmanı Charles Ellinas ise Kıbrıs'ın dizel, benzin ve elektrik maliyetlerinde "oldukça büyük bir artışla" karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulunurken "Her şey etkileniyor... Bu kesintiler çok ciddi ve malzeme tedarikinde küresel bir kaosa neden oldu" dedi.

Elektrik İdaresi Başkanı Giorgos Petrou ise, Güney Kıbrıs'ın yaklaşık altı haftalık yetecek rezervlerinin bir miktar hafifletme sağlayacağını, ancak Mayıs ayında elektrik faturalarının artmasını beklediğini söyledi.



Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026, 02:19