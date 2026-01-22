Yılın ilk adımı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıslı Türkler için iki maddelik bir öneri paketi hazırladığı açıklandı.

Rum Haber Ajansı’nın yaydığı habere göre öneriler ticaret ve sağlık konularını içeriyor.

Önerilerin detaylarını açıklamadan önce Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bilgisine getirildiği iddia ediliyor.

Diyalog muhabirinin güvenilir bir kaynaktan elde ettiği bilgiye göre; Hristodulidis’in ticaretle ilgili önerisi, Güney Kıbrıs’ta üretilen ürünlerin Kuzey Kıbrıs’a vergisiz girmesini öngörüyor.

Sağlık konusunda ise; düşük miktarda sigorta primi ödenmesi kaydıyla Kıbrıslı Türklerin güneydeki devlet hastanelerinden yararlanmasına imkan yaratıyor.



Tek taraflı jestlerde bulunmaya hazır

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberi “Başkan Kıbrıslı Türkler İçin Tek Taraflı Önlemler Hazırlıyor” başlıklı haberinde Hristodulidis’in ilk önce Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın konuyla ilgili olumlu görüşünü almak istediğini yazdı.

Gazeteye göre “aynı kaynaklar” önlemlerin hangi alanlara yönelik olacağına dair bir soruya karşılık ise, bunların sağlık ve ekonomiyle alakalı olduğu yanıtını verdi.

Haberde Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Erhürman’la anlaşmazlık yaşanmasını arzu etmediği, bu yüzden Cumhurbaşkanı Erhürman’ın onayını talep ettiği ve önlemleri açıklamadan önce bu onayı almayı beklediği de kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi ise Nikos Hristodulidis’in müzakere masasına Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la birlikte oturacak olmalarına bağlı olarak, kartlarını açmaya ve Kıbrıs Türk tarafına yönelik tek taraflı jestlerde bulunmaya hazır göründüğünü yazdı.

Politis ise, habere “Ekonomi ve Sağlıkla İlgili Tek Taraflı Önlemler- Maria Angela Holguin Ocak Sonu Kıbrıs’a Bekleniyor” başlığıyla yer verdi.



Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026, 10:03