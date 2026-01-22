İade edilecek

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’nin Osmaniye ilinde cezaevinden firar ettikten sonra Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yapan 37 yaşındaki adam burada da rahat durmadı. Zanlı, Gazimağusa’ya bağlı Tatlısu’da, bir barda, sevgilisini darp ederek, beyin kanaması geçirmesine neden oldu. Zanlı, darp olayından 2 gün sonra Tatlısu Polis Karakolu ekipleri tarafından, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde düzenlenen başarılı operasyon sonucunda kıskıvrak yakalandı.

İfadesinde 7 ay önce Osmaniye Cezaevi’nden firar ederek, Mersin Limanı’nda gizlice bir gemiye bindiğini ve Girne Limanı’ndan gizlice ülkeye girerek Tatlısu’ya yerleştiğini itiraf eden zanlı dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Sevgilisini feci şekilde dövdü

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Uzun; zanlı F.C.’nin, 18 Ocak’ta, Tatlısu’da bir bar içerisinde, kız arkadaşı R.Ş. isimli kadını ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının kız arkadaşının beyin kanaması geçirdiğini ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığını açıkladı. Zanlının, 20 Ocak’ta, Tatlısu Polis Karakolu tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yakalandığını aktaran polis, sorgusu sırasında itiraflarda bulunduğu açıkladı.

Polis, zanlının 17 Haziran 2025 tarihinde, hükümlü tutuklu bulunduğu Osmaniye Cezaevi’nden firar ettiğini, 21 Haziran 2025’te, Mersin Limanı’nda bir gemiye gizlice binerek Girne’ye geldiğini ve 7 aydır Tatlısu’da kaldığını itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının 2 gün tutuklu kalmasın emir verdi.

