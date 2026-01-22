Top Hristodulidis’te

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulis’in sağlık ve ekonomi alanındaki önerileriyle ilgili açıklama yaptı. Metehan Sınır Kapısı’nı ziyaretinde bir soru üzerine açıklama yapan Erhürman, “Kıbrıslı Rum Liderin sağlık alanında yapmayı düşündüğü şeyin tek taraflı bir şey olduğu basında yer aldı. Tek taraflı yapılacak bir şeyler için onaya gerek yoktur. Tek taraflı olarak Kıbrıslı Türklere bir takım olanaklar sağlanacaksa, benim onayıma zaten gerek yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, ekonomiyle ilgili önerinin, Rum lider tarafından sunulan ve alt maddelerle birlikte 10'dan fazla unsura ulaşan Güven Yaratıcı Önlemler Paketi'nde yer alan Yeşil Hat Ticaret Tüzüğüyle bağlantılı bir talep olduğunu belirtti.

Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim sunduğumuz 10 maddelik öneride Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticareti engelleyen bazı uygulamalar var. Bunların kaldırılmasını ve Yeşil Hat Tüzüğü’nün aynen olduğu şekilde uygulanmasını talep etmiştik. Kıbrıslı Rum Liderin, bir sonraki toplantıda getirdiği öneriler arasında ise şu vardı: ‘Güney’den Kuzey’e gelecek mallarda katma değer vergisi almayın.’ Biz zaten kendi gönderdiğimiz mallardan katma değer vergisi almıyoruz. Ancak o mallar oraya gittiğinde Kıbrıs Rum Yönetimi, bizim gönderdiğimiz mallardan katma değer vergisi alıyor. Biz gönderdiğimiz mallardan katma değer vergisi almazken, onlar alıyor.”

Bu tuhaf bir şey

Yeşil Hat Tüzüğü ve halen yürürlüğe girmeyen Doğrudan Ticaret Tüzüğü’ne değinen Erhürman, Kıbrıslı Türk ekonomisi ile Kıbrıs Rum ekonomisi arasında bir fark olduğunu belirterek, “Bu maalesef bizim aleyhimizde.” dedi.

“Biz, kendi ürettiğimiz mallardan KDV alırken, Güney’den gelen mallardan KDV almama gibi bir durumla karşı karşıya kalacağız. Bu tuhaf bir şey.” diyen Erhürman, ayrıca kendi üreticileri rekabette geriye çekmiş olacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, şöyle devam etti:

“Bunun en doğru yolu şudur: Nasıl ki biz oraya ihracat yaparken gönderdiğimiz maldan KDV almıyoruz. Kendisinin de bu tarafa geçen malından KDV almamasıdır. Biz gönderdiğimiz mallardan almıyoruz zaten… Siz de almazsanız geriye kalan koşullar eşitlenmiş olur. Hristodulidis, basında okuduğum kadarıyla ‘Erhürman henüz onay vermedi’ diyor. Evet, bu konuya onay vermedim. Çünkü bu mesele, Yeşil Hat Tüzüğü ile Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün mantığını değiştirmesinin yanı sıra, şu anda eşitsiz bir uygulama yaratarak bizim üreticimizi rafta Güney’den gelen ürünler karşısında haksız bir rekabetle karşı karşıya bırakacak bir durumdur.”

foto>erhürman