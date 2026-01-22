İnsanlık dramı

Kuzey Kıbrıs’ta 6 yıldır kaçak yaşam süren Pakistanlı S.S. Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta bir mandırada tespit edildi.

KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlıyla ilgili ihraç işlemi başlatıldığı belirtilirken, 8 gün daha polis hücresinde beklemesine karar verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 17 Ocak 2026 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Demirhan Polis Karakolu ekiplerine Haspolat Sanayi Bölgesi girişinde bulunan boş bir mandıra içerisinde bir şahsın ikamet ettiğine dair ihbar ulaştığını söyledi.

Alınan ihbar üzerine söz konusu adrese gidildiğini belirten polis, mandıra içerisinde yapılan kontrolde, tamir edilmekte olan bir oda içerisinde kalmakta olan Pakistan uyruklu zanlının tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru; yapılan muhaceret kontrollerinde, zanlının 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren KKTC’de bin 884 gündür izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiğini ifade etti.

Polis, zanlının tespitin ardından aynı gün tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru; zanlının 18 Ocak 2026 tarihinde mahkemeye çıkarıldığını ve soruşturma amaçlı 3 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini belirtti.

Bu süre zarfında zanlının ihracına yönelik gerekli yazışmaların başlatıldığını ve ilgili birimlerden gelecek cevapların beklendiğini kaydeden polis, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade etti.

Polis, ihraca ilişkin işlemlerin sonuçlanabilmesi için, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının ülkede yasal statüsünün bulunmadığını ve ihraca yönelik işlemlerin sürdüğünü dikkate alarak, zanlının 8 gün süreyle daha tutuklu kalmasına emir verdi.

