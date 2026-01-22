Hem ucuz hem vitaminli

Ömer KADİROĞLU

Girne Çarşamba Pazarı’nda çilek kilosu 500, erik 250, kivi, incir 180, ayva 150 liradan alıcı beklerken, vitamin deposu portakal 50 liradan satışa sunuldu. Grip vakalarının arttığı son günlerde ilaç niyetine tüketilebilecek olan portakal, pahalı ürünlere karşı bir alternatif oluşturdu. Pazarda sınırlı da olsa daha uygun fiyatlı ürünlerin bulunması dar bütçeli vatandaşların alışveriş yapmasını kolaylaştırdı ancak istenilen ürünlerin çoğu alınmadı.

Ne dediler…?

Ülkiye Kaya

“Pazara ihtiyaçlarımızı almak için geldik. Fiyatlar kazanana göre iyi ama kazanmayana göre çok kötü. İnsanların alım gücü zorlaştı hele ki çocuk okutan ve kirada yaşayan insanlar için yaşam bir o kadar daha zor durumdadır. Fiyatı yüksek ürünler vardır ve herkes kendince mutfağına bir şey katma telaşındadır. Fiyatından dolayı bazen çekimser kaldığımız ve alamadığımız ürünler oluyor.”

Sabriye Önlen

“Pazar yerinden marul, soğan ve çiçek lahanası aldım. Fiyatlar gelirlerimize göre pahalıdır. Lahananın kilosu 80 lira. Ne yiyip ne içeceğimizi düşünür olduk. Pazardan birçok ihtiyacımı alamadım. Bazen bütçem uygun olmadığı için pazara da gelip alışveriş yapamıyorum.”

Hatice Aytaç

“Pazar yerinden meyve ve sebze almaya geldim. Fiyatlar çok yüksek ama üreticiye de hak veriyoruz. Bir taraftan kaşıkla veriyorlar kepçe ile alıyorlar. Fiyatı en yüksek olan ürün bence 110-130 lira aralığında satılan domatestir. Geldim alacağımı alabildiğim kadarıyla aldım ve kaçıyorum.”

Sadık İpek

“Halkı öyle bir hale getirdiler ki Kemal Sunal’ın tavuk dolabının camına ekmek banması gibi oldu. İnsanlar bakıyor ve alamıyor. 5-10 tane çilek 200 lira oldu. Pazar yerinde fiyatlar her zamanki gibi uçmuş. Fiyatı yüksek diye isteyip de alamadığımız ürünler oluyor. İşçiye düşük memura yüksek artış yapıyorlar ve halk alışveriş yapamaz duruma geldi. Birer ikişer meyve aldım. Eskiden 3-4 yüz lira ile arabanın bagajını doldurur giderdik şimdi bakıyoruz alamıyoruz. Yetkililer de inip halkın içine karışmıyor. Koltuklarına yapıştırıcı ile yapıştırıldılar gibi o koltuktan kalkmıyorlar.”

Mustafa Odabaşı

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak marketler Pazar yerinden daha ucuz oldu. Biraz portakal, elma, muz aldım 450 lira para verdim gel de bu asgari ücretle geçin. Pazar yerinde en ucuz patates ve soğandır. Patlıcan olmuş 120 TL domates olmuş 140 lira. Fiyatından dolayı alamadığımız ürünler oluyor. Mesela patlıcan almak istedik ancak alamadık. Beklentimiz bu fiyatlara bir çözüm bulmalarıdır. Bulgur yemeye devam edeceğiz.”

Leylifer Kavak

“Pazar yerinden meyve ve sebze alıyoruz. Fiyatlar marketlere göre biraz daha iyi gibi görünüyor. İstanbul’dan buraya geldik ve oradaki fiyatlara baktığımızda Kıbrıs daha pahalıdır. Fiyatından dolayı isteyip de alamadığımız ürünler oluyor. Mesela Pazar yerinden peynir aldım kilosu 800 lira ve bu fiyata kimse sürekli peynir alıp tüketemez.”

Fatma Zeytincioğlu

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Zamana göre fiyatlar biraz iyi görünüyor. İnsanlar emek ediyor o nedenle fiyatlar bence normaldir. İhtiyacımız olanları gelip almaya çalışıyoruz. Ben bir şeyi istiyorsam çok da fiyatına bakmadan alıyorum.”

Kamil Kaya

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Pazar yerindeki fiyatlar marketlere göre biraz daha iyi. Ucuz pek bir şey kalmadı ve fiyatı yüksek diye vazgeçtiğimiz ürünler oluyor. Pazara geldiğimiz zaman önceden aklımızda olan ürünleri alıp çıkıyoruz pek bir şeye bakmıyoruz.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çilek 500 TL

Kestane 400 TL

Erik 250 TL

Acı Biber 250 TL

Bezelye 200 TL

Kivi 180 TL

İncir 180 TL

Kolokas 150 TL

Taze Fasulye 150 TL

Ayva 150 TL

Çarli Biber 130 TL

Armut 130 TL

Dolmalık Biber 130 TL

Domates 120 TL

Kapya Biber 120 TL

Patlıcan 100 TL

Beyaz sarma 100 TL

Ispanak 100 TL (3 Bağ)

Cennet Hurması 100 TL

Elma 100 TL

Çiçek Lahanası 100 TL (Tanesi)

Nar 100 TL

Salatalık 80 TL

Kabak 80 TL

Pancar 70 TL

Muz 75 TL

Havuç 60 TL

Avokado 60 TL (Tanesi)

Portakal 50 TL

Patates 35 TL

Marul 35 TL

Limon 30 TL

Gömeç 30 TL 1 Bağ)

Soğan 25 TL