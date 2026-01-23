Davos’ta tarihi tören

Gazze Barış Kurulu’nun imza töreni İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleştirildi. Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın imzasıyla kurula katıldı.

Bakan Fidan, törende yaptığı konuşmada, kurul ile atılması gereken çok sayıda adım bulunduğunu belirterek, “Burada özellikle insani yardımların gitmesi gerekiyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde kurulan Barış Kurulu, uluslararası ihtilafları ve çatışmaları çözmeyi hedefliyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kurulun şartnamesine imza koydu.

Kurulun kuruluşunun ardından, Gazze’yi Mısır’a bağlayan ve insani yardımların ulaştığı Refah Sınır Kapısı’nın önümüzdeki hafta açılacağı duyuruldu.

Kurulda yer alma davetini Türkiye ve ABD dışında şimdilik 22 ülke daha kabul etti.

Arnavutluk, Arjantin, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Ermenistan, Fas, İsrail, Katar, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Paraguay, Suudi Arabistan, Ürdün ve Vietnam, Gazze Barış Kurulu'na katılmayı kabul eden ülkeler oldu.

Davet edilip cevabını açıklamamış ülkeler mevcutken, şimdilik Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, İsveç, Slovenya ve İngiltere bu daveti reddetti.

"Gazze'deki savaşı durduruyoruz"

Barış Kurulu imza töreninin açılışını ABD Başkanı Donald Trump konuşmasıyla yaptı.

Trump konuşmasında “Dünya bir yıl öncesine göre güvenli 9 ay içerisinde 8 savaşı bitirdik. Gazze'deki savaş şu an sona eriyor. Gazze'deki savaşı durduruyoruz. Çok ama çok büyük yangınlar vardı, bunları da tabi ki Ortadoğu'da 59 ülke sürecin içerisinde oldu. Hamas silah bırakmak zorunda, bırakmazlarsa bu onların sonu olacak.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, “Suriye Cumhurbaşkanıyla görüştük, çok iyi ilerleme sağlıyor. Bütün yaptırımları kaldırdık. Gerçekten çok sıkı çalışıyor. Birçok iyi şey yaşanıyor. ABD, Avrupa ve Ortadoğu'ya yönelik tehditler azalmaya başladı.” dedi.

Trump, “Gazze'de başarılı olursak başka konularda da çalışacağız ve Gazze'de başarılı olacağız. BM'in çok fazla potansiyeli var ama bunu kullanmıyorlar. 8 savaşı sona erdirdim ama hiçbirinde BM ile konuşmadım. Yeteri kadar çaba göstermediler.” ifadelerini kullandı.Gazze'nin silahsızlaştırılmasını ve yeniden inşaa edilmesini sağlamaya kararlı olduğunu söyledi.

Fidan: İlk dar toplantımızı da yaptık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Gazze'de olan soykırımın ve katliamın durdurulması için var gücüyle çalıştığını kaydeden Bakan Fidan, "Aslında Barış Kurulu birçok ülkenin bir araya gelerek farklı görüşlerini uyumlaştırmaya çalıştığı bir yer. Bu uyumlaştırma kolay bir iş değil. Çok ciddi bir diplomatik müzakereyi ve mücadeleyi beraberinde getiriyor. Alanda olan kavganın artık müzakere masasına taşındığına şahit oluyoruz. Barış Kurulu ile beraber atılması gereken çok fazla adım var. Az önce ilk dar toplantımızı da yaptık. Ne türden, özellikle insani yardımların girmesi için adımlar atılması gerekiyor, çalışmaya başlayan Filistinlilerden müteşekkil komitenin de ne türden ilk icraatları hayata geçirmesi gerekiyor. Bunları masaya yatırdı. Bunlar oldukça somut konular. Hayata geçtikçe gerek insani yadımlar konusunda gerekse diğer konularda Barış Kurulunun daha kıymetli bir hal alacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026, 09:52