Önlem alınmalı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, iklim değişikliğine karşı savaşmak yerine etkilerine karşı savaşılması gerektiğini söyledi.

Nilden Bektaş Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü ile CTP Lefkoşa İlçesi Kadın Örgütü tarafından düzenlenen, “İklim Değişikliği ve Su Taşkınları” paneline katıldı. Panele, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan da yer aldı. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Konferans Salonu’nda yapılan panelde konuşan Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman, iklim değişikliğinin en bariz örneğinin su taşkınları olduğunu söyledi. Nilden Bektaş Erhürman, iklim değişikliğini önlemek için emisyonların sıfırlanması gibi katkı konulmasını ancak gösterilen tüm çabanın bir anda sıfırlanabileceğini aktardı.

Erhürman bu nedenle tüm kaynakların iklim değişikliğini önlenmesi için harcanmasını adil bulmadığını ve gösterilecek fedakarlığı da uygun görmediğini vurguladı.

Kıbrıs’ta yaşanan çevre sorunlarına değinen Nilden Bektaş Erhürman, su kaynaklarının kıt olduğunu, atıkların düzgün bertaraf edilemediğini, denizler ve toprağın kirli olduğunu ifade etti.

Yaşanan çevre sorunlarını çözmeye ve iklim değişikliğinin etkilerinden korunmaya yoğunlaşılması gerektiğinin altını çizen Nilden Bektaş Erhürman, ülkeyi uyumlaştırmak ve etkilerini en aza indirmek için uğraş verilmesi gerektiğini kaydetti.

Plansız yapılaşmanın su taşkınlarına neden olduğunu ifade eden Nilden Bektaş Erhürman, “Suyun tutulmasını ve akmasını sağlayan derelerin önü kapatılıyor, ağaçlar kesiliyor ve topraklar betonlaşıyor. Bunun adı plansız yapılaşmadır. Bazı taşkınlara gelişmiş ülkeler bile engel olamaz ancak bizde normal yağmurlarda bile şehirler sular altında kalıyorsa yanlışlar vardır” dedi.



Belediyelerin çevre sorumlularıyla görüştü

Nilden Bektaş Erhürman, bugün bazı belediyelerin çevre alanından sorumlu kişileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantıya Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, K.T. Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş ve ülke genelinden farklı bölgelerin belediye temsilcileri katıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Lefke Belediyesi, İskele Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, Mesarya Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi, Erenköy-Karpaz Belediyesi, Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nden temsilcilerin yanı sıra İklim ve Çevre Masası oluşumundan İnşaat Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Hasan Zaifoğlu, Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadilili, Peyzaj Mimarı Doç. Dr. Buket Asilsoy ve Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan’ın katıldığı toplantı Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşti. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Çevre ve İklim Masası üyeleri de hazır bulundu.

Toplantıda, fidan dikimi ve ağaçlandırma projesi kapsamında 17 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan fidan dikimi sonrası sulama imkanlarının sağlanması konusunda belediye temsilcileriyle yapılacak iş birliği çalışmaları ele alındı.

