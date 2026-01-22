Çok pişman oldu

Ercan Havalimanı’nda Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında uyuşturucuyla yakalanan M.A. (E-22) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Dedektör köpek Lokum’un tepki vermesi üzerine tespit edilen zanlı hakkında tutuklu yargı kararı verildi. Zanlı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilirken, mahkemede olgular aktarıldı.

Polis, 13 Ocak tarihinde saat 11.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapmak üzere işlem yapan zanlının, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında dedektör köpek Lokum’un tepki vermesi üzerine tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru; zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, valizi içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ifadesinde suçunu ve aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle geldiğini, KKTC’de kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

