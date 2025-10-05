Yüksek katılım oldu

Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen “Cyprus Forum” isimli toplantıda “Avrupa-Akdeniz bölgesi ve değişen dengeler” konusunun ele alındığı belirtildi.

Politis gazetesi toplantıda “enerji, güvenlik ve teknolojinin bugün büyük güçlerin rekabet ettiği üç temel alan olduğu” sonucunun ortaya çıktığını yazdı.

Habere göre, toplantıda yer alan sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve etki yatırımları konularında global bir kanaat önderi ayrıca Energy Shift Capital’in kurucu ortağı olan İlkay Demirdağ, Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri Michael Tatham, Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) Türkiye ve Orta Doğu Programı Kıdemli Araştırma Görevlisi Dorothée Schmid gibi katılımcılar yer alarak çeşitli görüşler ortaya koydu.

İlkay Demirdağ görüşleri çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın enerji iş birliği konularında başka ülkelerle güçlerini birleştirebileceğini ifade etti.

IFRI) Türkiye ve Orta Doğu Programı Kıdemli Araştırma Görevlisi Dorothée Schmid, Türkiye ile ilgili çeşitli görüşler ortaya koyarak Türkiye’nin, deniz alanı olarak Akdeniz ve Orta Doğu’daki büyük yatırımların ardından mevcudiyetini pekiştirme hedefini taşıdığını belirtti.

İngiliz Yüksek Komiseri Tatham ise Doğu Akdeniz’in enerji ve taşımacılık koridoru olarak çok büyük bir stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çekti.