Gençlerin önü açılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kaplıca, Dipkarpaz ve Yeni Erenköy’ü ziyaret etti. Tatar, ayrıca İskele’de iş insanlarıyla bir araya geldi.

Tatar, etkinliklerde yaptığı konuşmada eğitimde, teknolojide, kültür ve sanatta yeni alanlarla gençlerin önünün açılacağını, halkın refahının ve özgüveninin artacağını söyledi.

Tatar Yeni Erenköy’de yaptığı konuşmada, federasyon görüşmelerinde yıllarca sonuç alınamadığını, Rum tarafının Türk tarafını eşit görmediğini ve görüşmelere Crans Montana’dan kaldığı yerden başla-mak istediğini belirterek, federasyon defterinin kapandığını ve Türkiye’nin tam desteğiyle iki devletli çözüm siyasetinin yürütüldüğünü söyledi.

BM Genel Sekreterinin federasyon görüşmelerinde ortak zemin olmadığını kabul ettiğini ve kayıtlara geçtiğini dile getiren Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu Toplantıları’nda KKTC’nin tanınması, ambargoların kaldırılması, diplomatik ilişki kurulması ve iki devletli çözüm siyasetine destek verdiğini hatırlattı.

Federasyon temelinde çözüm ile Avrupa Birliği’nde yer almayan Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığının sona ereceğini aktaran Tatar, bu nedenle paradigma değişikliğine gidildiğini ve federasyon modelinden vazgeçildiğini vurguladı.

Kıbrıs Barış Harekatının ardından elde edilen özgürlük, onurlu yaşam, egemenlik ve kendi geleceğini tayin etme hakkı elde edildiğini belirten Tatar, karada, havada ve denizde elde edilen kazanımların devam ettirilmesinin önemine dikkat çekti.

TBMM’de iki devletli siyasetin oy birliğiyle kayda geçtiğini anlatan Tatar, aynı iradenin Cumhuriyet Meclisi’nde de çıkması gerektiğini kaydetti.

Tatar, Türkiye ile istişare içinde hareket edeceğini söyleyen CTP Adayı Tufan Erhürman’a atıfta buluna-rak, Türkiye’nin ortaya koyduğu güçlü destek ve iradeye rağmen federasyon görüşmelerinin nasıl yapı-lacağını sorguladı.

Güçlü yatırımlar yapılacak

Ersin Tatar, iş insanlarıyla bir araya geldiği yemekte yaptığı konuşmada ise Atak Diplomasi’den bah-setti. Sağlam Devlet, Saygın Gelecek vizyonunu ortaya koyduklarını dile getiren Tatar;

Atak Diplomasi birçok alanda güçlü yatırımlar yapılacağını anlattı.

Tatar, eğitimde, teknolojide, kültür ve sanatta yeni alanlarla gençlerin önünün açılacağını, halkın refa-hının ve özgüveninin artacağını kaydetti.

Türkiye ile elektrik bağlantısını hayata geçirip, yeni santral yatırımıyla enerji arz güvenliğinin, daha ucuz ve sürdürülebilir bir enerji hizmeti sunulacağını belirten Tatar, fiber optik altyapının hızla kurul-masını sağlayarak, hızlı internetin yayılacağını, 5G teknolojisini de bu dönemde hayata geçirileceğini vurguladı.

Devleti güçlendirmenin, halkın yaşam kalitesini arttırmanın temelinin güçlü bir ekonomi olduğunun bilinciyle ekonomide üretimi ve istihdamı desteklemenin yeni imkanlarını ortaya koyacaklarını aktaran Tatar, Bu amaçla, KKTC ürünlerinin Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine pazarlanmasını sağlayacak “Kar-deş Pazarlar Ağı” kurulmasına Türkiye ile öncülük edeceklerini ifade etti