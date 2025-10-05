Yenisi şart oldu

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ta karşılıklı geçişlerin başladığı 2003 yılından bu yana Metehan kara kapısı en yoğun günlerini yaşıyor. Son 3 günde özellikle kuzeyden güneye geçişlerde adeta patlama yaşandı. Geçiş süresinin bir saati aştığını belirten vatandaşlar; araçlı geçişler için yeni bir kapının şart olduğunu belirterek liderlere çağrıda bulundu.

Güneyden kuzeye geçen Rumların sayısında bir miktar azalma olsa da akaryakıt alımı için gelenler, muhaceret işleminin kolaylaştırılması için önlem alınması gerektiğini söyledi. Güneye geçen KKTC vatandaşları ise önceliğin alış-veriş olduğunu belirterek, market fiyatlarının daha uygun olduğunu ifade etti.

Ne dediler…?

Berkan Kurra

“Güneye alışverişe ve gezmeye gidiyoruz. Burada 50 dakikadır bekliyoruz ve bir yarım saat daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Lefkoşa’da araçlı geçişlerde kullanılan tek kapı olması nedeniyle her gün sıkıntı yaşanıyor. Lefkoşa’da araçlı geçişler için kullanılmak üzere daha fazla sınır kapısının açılmasına ihtiyaç vardır.”

Merve Haliloğlu

“Güneye market alışverişi, çocuğa mama süt almak için gidiyoruz. Aldığımız marka güneyde daha uygun neredeyse yarı yarıya fark var. Yarım saattir bekliyoruz ve sanırım yarım saat daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Burası için bir çözüm olur mu bilemiyorum ancak araçla geçişler için Lefkoşa’da daha fazla sınır kapısına ihtiyaç vardır.”

Necati Tolgay Çelenbay

“Güneye gezmeye gidiyoruz ancak yarım saattir bekliyoruz ve yarım saat daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Burada ciddi bir yoğunluk yaşanıyor ve çaresini bulamıyorlar. Vatandaşlar büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu nedenle araçlı geçişler için daha fazla sınır kapısına ihtiyaç vardır.”

Mehmet Manavlar

“Güneye ekmek parası için geçiyorum. Taksicilik yapıyorum ve bu yolu sıklıkla kullanmak zorunda kalıyorum. Her zaman bu yoğunluk burada yaşanıyor ve başımızdakiler yarattıkları bu durumdan utanmalıdır. Zorluklar yaşıyoruz ve saatlerce burada beklemek zorunda kalıyoruz. Buranın çözümünün ne olduğunu 19 Ekim’den sonra görecekler.”

Gül Akbaş

“Güneye alışveriş ve gezmeye gidiyoruz. Orada fiyatlar daha uygun. Yarım saattir bekliyoruz ve belki de bir saat daha bekleyeceğiz. Buradaki yoğunluğu azaltabilmek adına birkaç tane daha araçlı geçişlerde kullanılacak kapıların açılması gerekiyor.”

Özmen Bozat

“Güneye alışveriş yapabilmek için gidiyoruz. Bir yarım saat oldu bekliyoruz ve bir o kadar daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Burada sürekli olarak yaşanan sıkışıklığı giderebilmek için hızlı geçi sistemleri oluşturulabilir ve örneğin Haspolat’a bir geçiş daha açılabilir diye düşünüyorum.”