4 yıl süreyle gizlendi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından Lefkoşa’da düzenlenen Pusu Operasyonu kapsamında bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucuyla yakalanan Nijeryalı C.V.J.(E-39) ile KKTC vatandaşı K.T.(E-22) ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 7 gün ek süre alındı. Duruşmada zanlılara uyuşturucuyu almaları için konum atan 2 kişinin arandığı açıklandı. Ayrıca C.V.J.’nin 5 Nisan 2021 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğü açıklandı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru; operasyonun 24 Eylül 2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinde gerçekleştirildiğini söyledi. polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekipler tarafından araç içerisinde tespit edilen zanlılardan C.V.J’nin ekipleri görünce koşarak kaçmaya çalıştığını ancak kısa süre sonra yakalandığını açıkladı. Polis, zanlının kaçarken attığı siyah poşetin de bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, poşette yapılan kontrolde bir kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, ayrıca zanlı K.Y.’ye ait çantada yapılan aramada bir buçuk gram daha uyuşturucu bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı K.T.’nin uyuşturucuyu C.V.J.’den aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlı C.V.J.’nin ise uyuşturucuyu K.T. ile birlikte Lefkoşa Otobüs Terminali civarına giderek, kendisine atılan konumdan teslim aldığını beyan ettiğini açıkladı. Polis memuru, incelenen kamera görüntüleri sonucu zanlıların konumla ilgili beyanlarının doğru olmadığının belirlendiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, analize ve parmak izi incelemesine gönderilen emarelerle ilgili raporların beklendiğini kaydetti. Polis, ayrıca zanlı C.V.J.’nin 5 Nisan 2021 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini de açıkladı. Polis, zanlıların cep telefonlarıyla ilgili incelemenin sürdüğünü de söyleyerek, 5 gün ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.