Güçlü destek

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi koordinatörü ve uzmanları, KKTC’de Türkiye’nin katkılarıyla yürütülen projeleri yerinde inceledi. KEİ Ofisi Koordinatörü Erol Öz, Türkiye’nin “Belediye ve Köylerin Altyapısına Katkı Projesi” kapsamında KKTC’deki 18 belediyede toplam 53 projeye yaklaşık 387,3 milyon TL kaynak tahsis ettiğini açıkladı.

Gönyeli, Alayköy ve Lapta bölgelerinde yapılan saha ziyaretlerinde eğitim, ulaştırma ve belediye projeleri kapsamında yürütülen çalışmalar yetkililerden bilgi alınarak görüldü.

Ziyaret kapsamında yeni asfaltlanan Özker Özgür Caddesi, yapımına başlanacak Gönyeli İlkokulu, inşası süren Yenikent Parkı, Alayköy Açıkhava Düğün ve Festival alanı, Çamlıbel Aysun İlkokulu, Kayalar balıkçı barınağı, Sadrazamköy–Kayalar yolu, Alsancak balıkçı barınağı ve Lapta gençlik kampı sahaları ziyaret edildi.

KEİ Ofisi Koordinatörü Erol Öz, Gönyeli’ye yapılacak 28 derslikli, toplam 672 öğrenci kapasiteli yeni ilkokul projesinin ihale aşamasına yaklaştığını, projenin bölgede mevcut okullardaki öğrenci yoğunluğunu azaltacağını belirtti. Öz ayrıca, Türkiye’nin “Belediye ve Köylerin Altyapısına Katkı Projesi” kapsamında KKTC’deki 18 belediyede toplam 53 projeye yaklaşık 387,3 milyon TL kaynak tahsis ettiğini; projelerin su altyapısı, asfaltlama, kaldırım yapımı, park ve çocuk parkları, düğün salonları, iş makinesi ve araç alımları gibi çeşitli alanları kapsadığını ifade etti.

Kayalar Ayrımı–Kayalar–Sadrazamköy yolunda da incelemelerde bulunuldu. KEİ Ofisi yetkilileri, Lefkoşa–Güzelyurt yolunun Yılmazköy ayrımından Çamlıbel ve Geçitköy üzerinden Kayalar Ayrımı’na kadar olan kısmının yenilenmesi çalışmalarının başlayacağını, böylece hattın kesintisiz ve güvenli şekilde halkın hizmetine sunulacağını açıkladı.

