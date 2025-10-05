Ortam gerildi

Güney Kıbrıs’ta perşembe akşamı Rum Başkanlık binası ve Dışişleri Bakanlığı önünde gerçek-leştirilen Filistin’e destek gösterilerinde polisin şiddet uygulamasının tepkilere neden olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi; Rum Başkanlık sarayı ve Dışişleri Bakanlığı önünde perşembe günü çeşitli örgütler tarafından düzenlenen gösteriler sırasında polisin orantısız şiddet kullandığını, bunun da büyük tepkilere neden olduğunu yazdı.

Polisin, göstericileri dağıtmak için cop, göz yaşartıcı sprey ve şiddet kullandığını yazan gazete siyasi partilerin, örgütlerin ayrıca münferit vatandaşların, polisin bu tutumuna yoğun eleştiri yö-nelttiğini de belirtti.

Yaşanan olaylarla ilgili fotoğraflar ve videoların, sosyal medyada ve internet gazetelerinde yer aldığına da dikkati çeken gazete bu materyallerin, polisin ortaya koyduğu şiddeti de gözler önü-ne serdiğini yazdı.

AKEL’den kınama

Rum Komünist AKEL partisi de hem Filistin’e destek hem de perşembe akşamı yaşanan olay-ları kınamak için Rum Başkanlık binası ve Dışişleri Bakanlığı önünde gösteri düzenlediğini ya-zan gazete, katılımcıların ellerindeki pankartlarla Gazze’deki olayları ve polis çevik kuvvetin reaksiyonunu kınadıklarını belirtti.

Habere göre gösteri sonrasında, katılımcılar, polis eşliğinde Faneromenis Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

AKEL Milletvekili Aristos Damianu gösteri çerçevesinde yaptığı konuşmada “Hristodulidis ve Hartsiotis’in korku yasasından” söz ederken “Utanmadılar ve göstericilere vurdular” ifadesini kullandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise katılımcıları geri püskürtmeye çalışırken kendilerine karşı çıkan ve direnen kişilere orantılı güç ve sprey kullanarak müdahalede bulunulduğu belirtil-di.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Polis Genel Müdürlüğü'ne bir mektup göndererek po-lisin, katılımcılara yönelik kullandığı şiddeti kınadı.