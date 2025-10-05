İlk ziyaret Ankara’ya

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçilmesi halinde ilk 100 günde yapacaklarını açıkladığı basın toplantısında ilk ziyaretini Ankara’ya yapacağını söyledi.

Erhürman, yeni döneme dair hedeflerini ve “İlk 100 Gün” programını Eziç Lefkoşa’da yer alan basın toplantısında açıkladı.

Yeni dönemin 15 gün sonra başlayacağının kendileri için netleştiğini ifade eden Erhürman, düzenli yaptıkları anketlerde önde olduklarını, son dönemde de aranın açılmaya başladığını kaydetti. Anketler dışında sokaktaki havayı gördüklerini dile getiren Erhürman, ayrıca muhatabında panik ve tedirginlik tespit ettiğini söyledi.

İlk 100 günde 15 adım planı olduğunu açıklayan Erhürman, ilk olarak birlikte yönetmeyi nasıl örgütleyeceklerini paylaşmak istediğini dile getirerek, sorunların birlikte tespit edilmesi ve çözümlerin birlikte bulunmasının katılımcı demokrasi anlayışının en önemli unsuru olduğunu söyledi.

İlk 100 günde 15 adım

1. Katılımcı yönetim stratejisi

Erhürman, birlikte yönetme anlayışı çerçevesinde siyasi partiler, muhtarlar, meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum örgütleri, genç ve kadın ağları ile düzenli olarak istişare edecek. Katılımcı demokrasiye önem verileceğini vurguladı.

2. Mülkiyet masası

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ve ilgili yasaların takibi yapılacak. Cumhurbaşkanlığı, TMK yasalarının hazırlık sürecini yürütecek ve çalışmalar Strazburg ve Ankara ile koordineli şekilde yürütülecek.

3. Güney’deki davaların takibi

KKTC tapuları ve Güney’de mal bırakan vatandaşların haklarının korunması için özel bir masa kurulacak. Bu süreçte aktif diplomasi ve lobicilik öne çıkacak.

4. Serbest dolaşım birimi

Kıbrıs Türk halkının Schengen sürecine dahil edilmesi hedefleniyor. AB ile doğrudan temas kurulacak ve Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde haklar takip edilecek.

5. Geçiş kapıları ve proaktif diplomasi

Metehan ve Beyarmudu geçişlerinde yaşanan sıkıntılar çözülerek yeni geçiş kapıları açılacak. Kıbrıs Türk tarafı proaktif tutum sergileyecek ve konular sürüncemede bırakılmayacak.

6. İhracat ve turizm birimi

Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden yapılan ihracatın artırılması, Ticaret Tüzüğü sorunlarının çözülmesi, hellim ihracatının desteklenmesi ve diplomasiyle sonuç alınması planlanıyor.

7. AB yurttaşlığı birimi

Karma evliliklerden doğan çocuklar ve AB yurttaşlığı konusunda ayrımcılık kaldırılacak. Kıbrıs sorununun çözümüne bağlı olmadan bu konuda girişim yapılacak.

8. Kıbrıs Türk sporunun uluslararası tanıtımı

İki toplumlu spor komitesi aktif çalışacak. Kıbrıs Türk sporunun uluslararası arenada görünürlüğü artırılacak.

9. AB ile ilişkiler

AB ile ilişkiler güçlendirilecek, mali yardımlar kalkınma projelerine yönlendirilecek, Avrupa Parlamentosu’ndaki iki sandalyenin kazanılması için çalışmalar yürütülecek ve Türkçe’nin görünürlüğü sağlanacak.

10. Kamu diplomasisi

Kıbrıs Türk kültür ve sanatının dünyaya tanıtımı sağlanacak. Sanatçılar, bilim insanları, iş insanları ve sporcular görünür kılınacak.

11. Müzakereler

20 Ekim’den itibaren devreye girecek. Müzakerelerde yakınlaşmalar teyit edilecek, çözüm senaryoları hazırlanacak ve Türkiye ile istişare başlatılacak.

12. Kamu yönetimi

Yurttaş şikayetleri değerlendirilecek, Anayasa ve yasama süreçleri takip edilecek, güvenlik birimi oluşturulacak.

13. Eğitim konusu

Yükseköğretim ve genel eğitimde iyileştirme çalışmaları yapılacak, eğitim kalitesi artırılacak.

14. Toplumsal bütünlük korunacak

Her türlü ayrımcılık, ötekileştirme ve eşitsizlik Cumhurbaşkanının takibi altında olacak. Özgürlükler ve toplumsal bütünlük korunacak.

15. Liyakat

Cumhurbaşkanlığı, 15 maaşlı personel ile yönetilecek; diğer alanlarda gönüllü, liyakat sahibi ve partilerüstü kişilerle 24 saat çalışılacak. Fonksiyonlar zamanla artırılacak ve halkın evi olacak.

“Beş yılda beş yıldan fazlasını kaybettik”

100 günden sonra bu fonksiyonlara eklenecek yeni fonksiyonların da olacağını dile getiren Erhürman, “Beş yılda beş yıldan fazlasını kaybettik. Arayı kapatmamız lazım. Cumhurbaşkanlığı, halkın evi olacak ve 24 saat aralıksız çalışacak. Toplumun tüm kesimleriyle de diyalog içinde olacak” dedi.

Hristodulidis ile görüşme 20 Ekim’den sonra

Erhürman, basın açıklamasının ardından soruları da yanıtladı. Erhürman, bir soru üzerine Cumhurbaşkanı seçilirse ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye yapacağını, Hristodulidis ile görüşmeyi 20 Ekim’den sonraki ilk hafta içinde gerçekleştireceğini açıkladı. Türkiye ile hiç kavga etmediğini ve etmeyeceğini vurguladı. İki devletten ne kastedildiğinin garantörlük ve hidrokarbon hakları çerçevesinde Türkiye ile istişare edilmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, bir başka soru üzerine Türkiye’ye giriş yasağı sorununu ilk 10 gün içinde ele almayı planladığını, konunun istişaresini Türkiye ziyareti sırasında yapacağını belirtti. Seyahat özgürlüğünü hem Türkiye hem Güney Kıbrıs bağlamında öncelikli gördüğünü vurguladı.

Karaağaç ve Bahçeli köylerini ziyaret etti

Bu arada Erhürman, Karaağaç ve Bahçeli köylerini ziyaret etti, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı. Erhürman’a, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile bazı milletvekilleri eşlik etti.

Ziyaretlerde konuşan Tufan Erhürman, “Ne toprağımdan ne de bu memleketin çocuklarından vazgeçerim. Hep birlikte yürüyecek hep birlikte kazacağız” ifadelerini kullandı.