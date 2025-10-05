15 altın kayıp

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde düzenli aralıklarla temizlik yapmaya gittiği evden muhtelif ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Türkmenistanlı T.H. (K-37) hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada çalınan eşyaların bir adet Cumhuriyet altını, 4 Ata lirası, 3 yarım Cumhuriyet altını ve 9 adet çeyrek Cumhuriyet altını olduğu açıklandı.

Zanlının çaldığı ziynet eşyalarından 2 adet Ata lirasını Lefkoşa’daki bir kuyumcuya sattığının tespit edildiği belirtildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 2025 yılı Ocak ayında itibaren H.E.’ye ait ikametgahta temizlikçi olarak çalışmaya başladığını belirtti.

Polis, zanlının Eylül ayı içerisinde ev sahibine ait yatak odasında bulunan dört çekmeceli komodinin alt çekmecesinde muhafaza edilen ziynet eşyalarının çalındığını açıkladı. Polis, çalınan eşyaların bir adet Cumhuriyet altını, dört Ata lirası, üç yarım Cumhuriyet altını ve dokuz adet çeyrek Cumhuriyet altını olduğunu kaydetti.

Polis, ev sahibi H.E.’nin 18 Eylül 2025 tarihinde altınların yerinde olmadığını fark ettiğini, zanlıya sorduğunda hırsızlığı kabul ettiğini, altınları geri vereceğine dair söz verdiğini ancak yerine getirmemesi üzerine 1 Ekim 2025’te şikâyette bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ve kalmakta olduğu evde arama yapıldığını aktardı. Yapılan aramalarda çalındığı belirtilen altınların bulunamadığını kaydeden polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını kaydetti. Polis memuru, yapılan araştırma sonucu zanlının çaldığı ziynet eşyalarından 2 adet Ata lirasını Lefkoşa’daki bir kuyumcuya sattığının belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.