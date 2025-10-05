295 sürücüye ceza yazıldı

Hüseyin ÇİÇEK
Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 2 bin 130 araç kontrol edildi, 295 sürücü rapor edildi. Denetimlerde 4 sürücü tutuklanırken, 42 araç trafikten men edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; 3 Ekim 2025 tarihinde trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda, toplam 2 bin 130 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde, 42 araç trafikten men edildi, çeşitli trafik suçlarından toplam 295 sürücüye yasal işlem başlatılırken 4 sürücü de tutuklandı.
Rapor edilen trafik suçları ayrıntıları ise şöyle:
Hız sınırını aşan sürücüler: 63
Alkollü araç kullanan sürücüler: 26
Seyrüsefer ruhsatsız araç kullananlar: 15
Trafik levha ve işaretlerine uymayanlar: 14
Elektrikli scooter kurallarına uymayanlar: 10
Sadece sigortasız araç kullanan sürücüler: 8
Emniyet kemeri takmayanlar:5
Muayenesiz araç kullananlar:5
Sürüş sırasında cep telefonu kullananlar: 4
Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanan sürücüler: 2
Diğer trafik suçlarından işlem görenler: 143


