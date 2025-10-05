295 sürücüye ceza yazıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 2 bin 130 araç kontrol edildi, 295 sürücü rapor edildi. Denetimlerde 4 sürücü tutuklanırken, 42 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; 3 Ekim 2025 tarihinde trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda, toplam 2 bin 130 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde, 42 araç trafikten men edildi, çeşitli trafik suçlarından toplam 295 sürücüye yasal işlem başlatılırken 4 sürücü de tutuklandı.



Rapor edilen trafik suçları ayrıntıları ise şöyle:

Hız sınırını aşan sürücüler: 63

Alkollü araç kullanan sürücüler: 26

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullananlar: 15

Trafik levha ve işaretlerine uymayanlar: 14

Elektrikli scooter kurallarına uymayanlar: 10

Sadece sigortasız araç kullanan sürücüler: 8

Emniyet kemeri takmayanlar:5

Muayenesiz araç kullananlar:5

Sürüş sırasında cep telefonu kullananlar: 4

Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanan sürücüler: 2

Diğer trafik suçlarından işlem görenler: 143

