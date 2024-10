‘Zaman önemli’

Fileleftheros gazetesi; Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki 1’inci stratejik diyaloğun, ABD Dışişleri Bakanı’nın Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Yardımcısı James O’Brien ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un katılımıyla, Güney Lefkoşa’da yapıldığını yazdı.

Rum Yönetimi’nin, stratejik diyaloğun gerçekleştirilmesi zamanını önemli addettiğini kaydeden gazete, stratejik diyalog görüşmesinin gündeminde, gerek ikili ilişkiler gerekse Güney Kıbrıs’ın bölgedeki rolüyle ilgili önemli konuların bulunduğunu belirtti.

Habere göre stratejik diyalog gündeminde ayrıca Güney Kıbrıs’ın, muhtemel 2025 yılında ABD Vize Muafiyet Programı’na (VWP) katılımının ilerletilmesinin teyit edilmesi; Larnaka’daki CYCLOPS Eğitim Merkezi’nin genişletilmesi ve olanaklarının, ABD ve Güney Kıbrıs ortak finansmanıyla, desteklenmesi anlaşması; ABD makamlarıyla (FBI, ABD Adalet Bakanlığı, INL) iş birliğinin devam etmesi aracılığıyla Güney Kıbrıs’ın kolluk kuvvetleri olanaklarının güçlendirilmesi ve Rum kolluk kuvvetleri üyelerine ABD ve Avrupa’da uzmanlaşmış eğitim sağlanması gibi konular da yer aldı.

Gazete ayrıca “Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) programlarının, “Resident Legal Advisor’” dan (RLA) bir uzmanının Güney Kıbrıs’a taşınması; ABD Internal Revenue Service tarafından ekonomik suçlar konusunda eğitim verilmesi; Güney Kıbrıs’ın, ABD finansmanıyla “International Law Enforcement’”a (ILEA) dahil edilmesinin de açıklanacağını yazdı.

İkili Savunma İş Birliği Yol Haritasıyla savunma alanındaki iş birliğinin de teyit edildiğini yazan gazete, ABD’nin savunma donanımı satışına ilişkin kısıtlamanın kaldırılmasına ilişkin sürenin uzatılmasının da ele alındığını belirtti.

ABD askeri akademilerde, Rum askerlere burs verileceğini belirten gazete, gizli bilgilerin değişimi için bir anlaşmanın imzalanması sürecinin de başladığını yazdı.

Stratejik diyalog kapsamında felaketler ve yangınlarla başa çıkılması için Güney Kıbrıs’a teknik bilgi aktarımının yapılmasının da ele alındığını yazan gazete, Orta Doğu’daki düzensiz durum nedeniyle sivillerin tahliye edilmesi alanında iş birliğinin genişletilmesi konusu üzerinde de durulduğunu belirtti.

Habere göre eğitim alanında iş birliği sağlanması konusu ele alınırken ileriki günlerde, İngilizce öğretmenlerinin finansmanı için “Fulbright Student English Teaching Assistant Program” konusunda iş birliği memorandumu imzalanacak.

Güney Kıbrıs’ın siber güvenlik alanında güçlendirilmesi için ABD tarafından bilgilendirilmesinin yanı sıra Güney Kıbrıs’ın “Global Engagement Center’s Framework to Counter Foreign State Information Manipulation”a (Küresel Katılım Merkezi'nin Yabancı Devlet Bilgi Manipülasyonuna Karşı Mücadele Çerçevesi) dahil edilmesine karar verildi.

Kombos memnun

Habere göre Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ilk stratejik diyaloğun açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, “Orta Doğu’daki durum göz önüne alındığında, Rum Yönetimi’nin, ABD’nin güvenilir bir stratejik ortağı olduğunu uluslararası alanda gösterme fırsatının verildiğini” ifade etti.

İnsani yardım deniz koridoru konusunun da ele alınacak konulardan biri olduğundan söz eden Kombos, bölgenin bir parçası oldukları düşüncesiyle bu iş birliğine katılma konusunda kendilerini sorumlu gördüklerini söyledi.

