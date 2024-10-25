Yok hükmünde

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin milletvekilleri ile birlikte, Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da basın toplantısı düzenleyerek, Resmi Gazete'de yayımlanan Ziya Öztürkler'in Meclis Başkanı seçildiğine dair kararla ve devir-teslim töreni ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erhürman, “Resmi Gazete’de Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı olduğuna dair yapılan yayın hukuken yok hükmündedir. Devir teslim töreni de hukuken hiçbir anlam ifade etmemektedir, yok hükmündedir. Bu yapılanlar açık olarak Meclis’e yapılan bir darbedir” dedi.

18 Ekim’de Meclis başkanlığı seçiminde “çift mühürlü” oy pusulalarıyla ilgili bir tartışma yapıldığını anımsatan Erhürman, “çift mühürlü” oy pusulaları ile ilgili Meclis İç Tüzüğü’nde “düzenleme olmadığı” ve dolayısıyla bu üç “çift mühürlü” pusulanın “geçerli” sayıldığını ve bundan hareketle Resmi Gazete’de yayın yapıldığını belirtti ancak 22 Ekim’de, Meclis'te üç hukukçunun Meclis Başkanlığı'na ilettiği görüşlerde üç oy pusulasının “geçersiz” olduğuna dair “net ifadeler” yer aldığını söyledi.

"Meclis Başkanı hukuken seçilmemiştir"

"Şu anda bir Meclis Başkanı yoktur; yok hükmündedir" diyen Erhürman, Zorlu Töre'nin görevinin hukuken devam ettiğini belirtti. Erhürman, Ziya Öztürkler'in oturduğu koltuktan Meclis'i açma yetkisinin bulunmadığını belirterek, "Bu ülkede bir tane Meclis vardır. O Meclis’in hukukuna göre faaliyet göstermek için milletvekilleri seçilir. Meclis’e sahip çıkmak gerekir, başka Meclis yok. Beğenilsin beğenilmesin, bir tane Meclis vardır. Bu saatten sonra, bütün bunlara rağmen ‘yok ben o koltukta oturacağım, ben Meclis Başkanıyım, ben pazartesi oturum açacağım’, bunların hepsi hukuka aykırıdır." dedi.

Tufan Erhürman, “Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bizler bu kadar açık olan bir durum karşısında, Sayın Ziya Öztürkler'in Meclis Başkanlığını tanımıyoruz, öyle bir şey yok. Olmayan bir şey tanınmaz. Bu yok hükmündendir.” ifadelerini kullandı.

