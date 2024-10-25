43 santimlik bıçağı boş araziye attı

Lefkoşa’da 2024 yılı Eylül ayında 34 yaşındaki eski kız arkadaşının evine pencereden girerek, bıçak gösterip, gırtlağını kesmekle tehdit eden Kadir Güven, yine rahat durmadı.

Daha önceki suçtan teminatla serbest bırakılan zanlının 16 Ekim 2024 tarihinde kız arkadaşının evine izinsiz girdiği belirtildi.

Tutuklanarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı ise pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlının "kanunsuz bıçak taşımak ve mülke tecavüz" suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının Lefkoşa'da yaşayan eski sevgilisinin kalmakta olduğu Ceylan Sokaktaki ikametgahına 16 Ekim 2024 tarihinde, saat 00.30 ve 05.00 sıralarında tespit edilmeyen bir yerden 2 kez izinsiz girerek şahsın mülküne tecavüz ettiğini söyledi. Polis, zanlının eve girerken yanında 43 santim uzunluğunda bıçak taşıdığını açıkladı.

Polis, şikayetin 19 Ekim’de yapıldığını, zanlı hakkında aynı gün tutuklama emri temin edildiğini kaydetti. Polis, yine aynı gün olay yerinin ziyaret edildiğini, şikâyetçinin evinin karşısındaki boş arazi de bıçak bulunup emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının 23 Ekim’de Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Pişman oldu

Polis, hakkında eski kız arkadaşına karşı "mülke tecavüz" ,"şiddet kullanma tehdidi" suçundan ve "elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket suçlarından dosyalar tanzim edildiğini ve bu suçlardan teminata bağlandığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının serbest kalması halinde aynı suçları işleyeceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise eşini kaybettiğini, 4 çocuğu olduğunu, bir daha suç işlemeyeceğini ve mahkemelik olmayacağını söyledi.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.