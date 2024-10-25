Kısa sürede yakalandılar

Suna ERDEN

Lefkoşa Mahkemelerinde dün sabah Ayça Alav cinayetinin sanıklarının firar girişimiyle hareketli saatler yaşandı. Lefkoşa’da döviz bürosu işleten Ayça Alav’ı 22 Aralık günü öldürdükten sonra güneye kaçan ve 18 gün Pile’de yakalan Kamerunlu Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte ve Bryan Gibip Kwalar dün devam eden cinayet duruşması için mahkemeye getirildi.

Sanıklar, dava sırası gelinceye kadar mahkeme hücrelerine yerleştirildi. Sanıklar saat 11. 30 sıralarında duruşma salonuna götürülmek için hücreden çıkarıldı. Kelepçe takılırken, sanıklar polisleri ittirerek koşarak kaçmaya başladı.

Sanıklardan biri mahkemenin ön kapısından kaçarak, ara sokağa girdi, diğeri e arka kapıdan çıkarak Girne Kapısına doğru yöneldi. Polis ekipleri, firar eden sanıkları uzaklaşmadan kısa sürede yakaladı.

Sanıklar yeniden polis hücresinde konulurken, cinayet duruşması ertelendi.

Ne olmuştu

Lefkoşa’da 22 Aralık 2023’te ağzı ve burnu koli bandıyla kapatılarak öldürülen döviz bürosu sahibi Ayça Alav’ın katillerinin Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte ve Bryan Gibip Kwalar olduğu belirlenmişti. Sanıkların bir bahane bularak Alav’ı depo niyetine kullanılan binaya çağırdığı, ellerini, ayaklarını bağladıkları, koli bandıyla ağzını ve burnunu kapattıkları ortaya çıkmıştı.

Sanıklardan Bryan Gibip Kwalar’ın Alav’ın çalışanı olduğu, genç kadını bağladıktan sonra döviz bürosuna gittiği, bir buçuk milyon liraya yakın para alıp Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte ile kaçtığı tespit edilmişti.

Sanıklar olaydan 18 gün sonra Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin birlikte yaşadığı karma köy Pile’de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.



