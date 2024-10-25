Bilmece gibi

Cumhuriyet Meclisi’nde dün başkanlık devri gerçekleşti. Zorlu Töre başkanlık görevini Ziya Öztürkler’e devrederken, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bunun yok hükmünde olduğunu iddia etti. Erhürman bu iddiasını, Meclis’te görev yapan hukukçuların ‘çift mühürlü’ 3 oyla ilgili yorumuna bağladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na seçilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Zorlu Töre’den görevi devraldı.

Meclis’in bir an önce çalışması gerektiğini vurgulayan Öztürkler, sağduyu çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, devir teslim töreninde konuşan Zorlu Töre, yeni başkan seçilen Ziya Öztürkler’e başarılar diledi.

Aslolanın halka hizmet etmekten geçtiğini ifade eden Töre, kendisinin de bundan sonra milletvekili olarak görev yapmaya devam edeceğini, makamların gelip geçici olduğunu söyledi.

Öztürkler: Bu bir bayrak yarışı…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, Zorlu Töre’nin inandığı dava yolunda büyük hizmetlerde bulunduğunu kaydederek, yaşananın bir bayrak yarışı olduğunu ifade etti.

Öztürkler, partisinin kendi adaylığını takdir etmesi ve Meclis Başkanlığı seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte görevi devraldığını bundan sonra da kaybedecek zamanın olmadığını kaydetti.

Sağduyu çağrısı

Milletvekillerinin en önemli görevinin halkın yararına yönelik yasalar çıkarmak olduğunu dile getiren Öztürkler, uzun zamandır komitelerin çalışmadığını vurgulayarak, sağduyu çağrısı yaptı.

Ziya Öztürkler, en büyük sorumluluklarının kaos ortamının sona erdirilerek, Meclis’in bir an önce çalışması olduğunu kaydetti.

Öztürkler, toplumun ihtiyaçlarına yönelik ortaya konacak yasalarla birlikte Meclis’in sağduyulu, iyi ve güzel çalışacağı bir döneme girmek istediklerini belirtti.



Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024, 10:06