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Bilmece gibi

Zorlu Töre Meclis Başkanlığı görevini Ziya Öztürkler’e devretti; CTP lideri Erhürman bunun ‘yok hükmünde’ olduğunu iddia etti

Bilmece gibi
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Cumhuriyet Meclisi’nde dün başkanlık devri gerçekleşti. Zorlu Töre başkanlık görevini Ziya Öztürkler’e devrederken, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bunun yok hükmünde olduğunu iddia etti. Erhürman bu iddiasını, Meclis’te görev yapan hukukçuların ‘çift mühürlü’ 3 oyla ilgili yorumuna bağladı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na seçilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Zorlu Töre’den görevi devraldı.
Meclis’in bir an önce çalışması gerektiğini vurgulayan Öztürkler, sağduyu çağrısı yaptı.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, devir teslim töreninde konuşan Zorlu Töre, yeni başkan seçilen Ziya Öztürkler’e başarılar diledi.
Aslolanın halka hizmet etmekten geçtiğini ifade eden Töre, kendisinin de bundan sonra milletvekili olarak görev yapmaya devam edeceğini, makamların gelip geçici olduğunu söyledi.

Öztürkler: Bu bir bayrak yarışı… 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, Zorlu Töre’nin inandığı dava yolunda büyük hizmetlerde bulunduğunu kaydederek, yaşananın bir bayrak yarışı olduğunu ifade etti.
Öztürkler, partisinin kendi adaylığını takdir etmesi ve Meclis Başkanlığı seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte görevi devraldığını bundan sonra da kaybedecek zamanın olmadığını kaydetti.

Sağduyu çağrısı
Milletvekillerinin en önemli görevinin halkın yararına yönelik yasalar çıkarmak olduğunu dile getiren Öztürkler, uzun zamandır komitelerin çalışmadığını vurgulayarak, sağduyu çağrısı yaptı.
Ziya Öztürkler, en büyük sorumluluklarının kaos ortamının sona erdirilerek, Meclis’in bir an önce çalışması olduğunu kaydetti.
Öztürkler, toplumun ihtiyaçlarına yönelik ortaya konacak yasalarla birlikte Meclis’in sağduyulu, iyi ve güzel çalışacağı bir döneme girmek istediklerini belirtti.
 

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024, 10:06
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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 6 saat Önce

Bu saatten sonra size da sizin çıkaracağınız yasa ve yönetiminize da zerre gıdım saygı ve güven olamaz. Son kırintilar da son yarım senefe sıfırı tüketti. Artık dürüst insanlar nazarinda sadece birer tiksintisiniz.

Turkish Power
Turkish Power - 7 saat Önce

Dünya yanıyor uğraşılan işlere bak

Ziya
Ziya - 6 saat Önce

Başkanlık görevini şu beşinci turda da seçilemeyen ve yalan dolanla başkan ilan edilen Ziya Öztürkler devralmış..Komediye bakarmısınız,gülmemek elde değil gerçekten.Onurun ve haysiyetin olsaydı birazcık,demokrasiye hukuka saygın olsaydı birazcık alavera dalavera ile seni başkan ilan edenlere itiraz ederdin be Ziya ama nerdeeee...Hepinizde de UBP kanı UBP karakteri vardır çünkü...Zorlu Töre'den ne farkın kaldı ki senin.."Yoktur birbirimizden farkımız biz Osmanlı Bankasıyız" gibi birşey..Lanet olsun yüzünüze gözünüze...

Doğru Söz
Doğru Söz - 6 saat Önce

Bu fotografı bir pisikiyatriste yorumladın. Bir ülkeyi bu vakadaki mahlûklar yönetirse o ülkefe huzur ve güven olamaz.

Garava Sakini
Garava Sakini @Doğru Söz - 5 saat Önce

Çok doğru bir tespit gerçekten..Tiplere bakın yaw,vahşi batıyı andırıyorlar..İnsanda hiç de ne sempati ne de güven uyandırıyor...Onur derseniz hiç yok,haysiyet derseniz o da yok..

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 3 saat Önce

Tanınmayan Sahtekarlıklar Ülkesi KKTC’nin Yüce meclisinin Tanımadığı meclis başkanı ?

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