Ülkede kaçak yaşam süren Zimbabwe uyruklu Paddington Tawanda Sabau, giriş-çıkış belgesi almak için Muhaceret Şubesine gidince yakalandı.

Tutuklanan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılarak, zanlının tutuklu yargılanması talep edildi. Tutuklu yargı talebini duyan zanlı, okulu bahane ederek, “ben hala öğrenciyim” dedi.

Polis memuru, 23 Ekim 2024 tarihinde saat 10.50 sıralarında Muhaceret Şubesine giriş çıkış dökümü almak için gelen Paddington Tawanda Sabau'nun yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 329 gün KKTC'de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, Sivil Muhaceret Dairesinden yapılan soruşturmada ve temin edilen ifadede zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğünün teyit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının ülkeye öğrenci olarak geldiğini ancak kaydını yenilemediği için kaçak duruma düştüğünü belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Okulu bahane etti

Mahkemede söz alan zanlı ise okula kayıt işlemleri için arkadaşlarının para yatırdığını, kısa sürede işlemlerini bitireceğini ifade ederek, cezaevine gitmek istemediğini söyledi. Zanlı, “Ben hala öğrenciyim, okuluma devam edeceğim” dedi.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.