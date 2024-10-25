Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, sarf ettiği sözler nedeniyle tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, canlı yayında "Kıbrıs Türk halkından" özür diledi.
Büyükyılmaz, kullandığı kambur kelimesinin haddini aşan bir kelime olduğunu kabul etti.
YDP Genel Başkan Yardımcısı Büyükyılmaz,tv2020’de Gündem Özel Programına telefonla bağlanarak, açıklama yaptı, ifade etmek istediğini yanlış kelimelerle dile getirdiğini belirterek, özür diledi.
YDP Genel Başkan Yardımcısı Büyükyılmaz, kendisine partisine hatta ailesine karşı tehdide varan yaklaşımları da kınadığını belirtti.
Büyükyılmaz şunları söyledi:
“Parlamenter sistemin çöktüğünü dile getirmeye çalıştım ancak kambur kelimesi ağır oldu. Bu kelimenin dışındaki açıklamamın arkasındayım. KKTC’nin kendi ayakları üstünde durması gerektiğini belirttim. Çünkü ne ayrımcılık, ne ırkçılık yaptım. Tamam, kambur kelimesi haddini aşan bir kelimeydi ama bununla ilgili açıklama yapma şansı vermeden saldırdılar. Kıbrıslı Türklere karşı ağır bir kelimem yoktur. Diyalog TV aracılığıyla Kıbrıs Türk Halkından özür diliyorum.”
‘Yanlış anlaşıldım’
“Kıbrıs, Türkiye’nin sırtında kocaman bir kamburdur” diyen YDP Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz dün canlı yayında özür diledi
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, sarf ettiği sözler nedeniyle tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, canlı yayında "Kıbrıs Türk halkından" özür diledi.
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YORUMLAR
Bir okur. - 6 saat Önce
Binlerce özür dilesen ne fayda millet içindeki zebaniyi gördü.
Vatandaş - 6 saat Önce
E daha çok özür dileyecen be dayı, çünkü siyasette sen hala daha bu kktc medresesinde bir çömezsin..
Doğru Söz - 6 saat Önce
Futbolda bile onurlu davranıp kati tekme atanın özrünü kabul etmiyen futbolcular vardır.. Türkiye nüfusumuzun 5-6 katı insan buraya attı. KaKaTC nin Esas kambur ve felâketi bu. Bu cografya ve koşullarda KaKaTC elbette tam bağımsız bir ülke olsmaz. O yüzden anlaşma ve AB ne girmekten başka seçenek yok.
Tamer Karadeniz - 6 saat Önce
KKTC kesinlikle:
Devlet calisanlarinin TC deki memurlarin yari maasini alan,
Ingiliz garagozluluguyle 13 uncu maas istemeyen,
Gürül gürül sulari akan,
Tarihin ezikligine kapilmadan TC kokenli hakim, kaymakam bile atayabilen,
Elektrik kesintisi nedir bilmeyen,
Devletin guclu varligini her alanda hissettiren,
Yoneticilerinin ve milletvekillerinin menfaat pesinde gosmadigi,
Benzinin, ickinin bile TC den daha pahali oldugu,
Rum mallarini satmayip, 74 sonrasi TC den gelenlere verilenlerde de gozu olmayan,
Torpil, adam gayirma, Gibrisli-Turkiyeli ayriminin hic yapilmadigi,
Belediye ve devlet gadrolarindakilerin, zabahlari gave bile icmeden goreve basladigi,
Maaslari odemek icin her ay birinin gidip TC den para istemedigi,
Tamamiyla gendi gendine yeten,
MUHTESEM BİR DEVLETTİR..!
FOREVER TRNC...!
Tamer Karadeniz @Tamer Karadeniz - 6 saat Önce
Yiyorsa; KKTC Maliye Bakanligi, yil sonu gelir gider tablosunu kalem kalem aciklasin da, gorelim bakalim akla karayi...!
Hatay Reyhanlı'dan parti mensubunuz var,neden bu açıklamaları ona yaptırmıyorsunuz da siz yapıyorsunuz be Turan dayı..Merak ettim de...