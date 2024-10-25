‘Yanlış anlaşıldım’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, sarf ettiği sözler nedeniyle tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, canlı yayında "Kıbrıs Türk halkından" özür diledi.

Büyükyılmaz, kullandığı kambur kelimesinin haddini aşan bir kelime olduğunu kabul etti.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Büyükyılmaz,tv2020’de Gündem Özel Programına telefonla bağlanarak, açıklama yaptı, ifade etmek istediğini yanlış kelimelerle dile getirdiğini belirterek, özür diledi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Büyükyılmaz, kendisine partisine hatta ailesine karşı tehdide varan yaklaşımları da kınadığını belirtti.

Büyükyılmaz şunları söyledi:

“Parlamenter sistemin çöktüğünü dile getirmeye çalıştım ancak kambur kelimesi ağır oldu. Bu kelimenin dışındaki açıklamamın arkasındayım. KKTC’nin kendi ayakları üstünde durması gerektiğini belirttim. Çünkü ne ayrımcılık, ne ırkçılık yaptım. Tamam, kambur kelimesi haddini aşan bir kelimeydi ama bununla ilgili açıklama yapma şansı vermeden saldırdılar. Kıbrıslı Türklere karşı ağır bir kelimem yoktur. Diyalog TV aracılığıyla Kıbrıs Türk Halkından özür diliyorum.”