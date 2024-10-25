Apartman sahibi Tutar tutuklandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta Tutar Apartmanının merdiven boşluğundaki Nijerya ve Gana uyruklu kiracıların valizlerini ve eşyalarını ateşe vererek, yangın çıkmasına, bir kişinin ölümüne, bir kişinin de ağır yaralanmasına neden olmakla suçlanan Sakher Mansour Abdul Elmughrabi, İlyas El-Ghazali ve binanın sahibi Mustafa Tutar dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Fas uyruklu Ghazali, Ürdünlü Elmughrabi ve Tutar hakkında ilk etapta bir gün tutukluluk emri verildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, zanlı Tutar’ın Ganalı ve Nijeryalı kiracılarını evden çıkarmak istediği iddia edildi. Kiracılarla konuşarak anlaşamadığı ileri sürülen Tutar’ın diğer iki zanlı aracılığıyla yangın çıkararak, apartman sakinlerini korkutup kaçırmayı hedeflediği iddia edildi.

Apartmanın su ve elektriğinin günler öncesinde kesildiği, kamera sistemlerinin de söküldüğü bilgisi elde edildi.

Alevlerin ortasında kaldı

Çıkan yangında paniğe kapılan Ampomah’ın alevlerin ortasında kaldığı, vücudunun birçok yerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. Ağır yaralanan Ampomah’ın hastaneye götürülürken yaşamını yitirdiği bilgisi elde edildi.

İlyas itirafta bulundu

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Sakher Mansour Abdul Elmughrabi ve İlyar El-Ghazalı’nin apartmana girdiğini tespit eden polis, önce iki zanlıyı tutukladı.

Zanlı İlyas’ın ifadesinde Tutar’ın azmettirmesiyle Sakher ile birlikte kundaklama suçu işlediklerini itiraf ettiği öğrenildi.

Polis, iki zanlının yanı sıra Tutar’ı da tutuklarken, 3 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Ağır suçlamalarla tutuklandılar

Haklarında “adam öldürme, kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme ve ağır yaralama” suçlarından soruşturma başlatılan zanlılarla ilgili olgular aktarılarak ek süre talep edildi.

Polis, Sakher Mansour Abdul Elmughrabi ve İlyar El-Ghazalı’nin Haspolat’ta zanlı Mustafa Tutar’ın sahibi olduğu, Tutar Apartmanının girişindeki eşyaların üzerine henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yanıcı madde dökerek, kundakladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların apartman sakinlerinden ve 6 numaralı dairede kalan Gana uyruklu Derrick Bamfo Ampomah’ın ölümüne, Jonathan Maukle Adjabeng'in ise ağır şekilde yaralanmasına neden olduklarını açıkladı.

Polis, zanlı Tutar’ın da meseleyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, Elmughrabi ve Ghazalı’nin gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis memuru, olayda yaralanan Adjabeng’in henüz ifadesini alamadıklarını dile getirdi.

Polis memuru, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti.

Polis, haklarında ağır ceza mahkemesinin öngördüğü en ağır suçlardan biri olan adam öldürme suçundan soruşturma yürütülen zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Savunma bazı iddialarda bulundu

Zanlıların avukatı ise süreye itiraz etmezken, Elmughrabi’nin ifadesinin gönüllü olmadığını, zorla alındığını ileri sürdü.

Savunma, Elmughrabi’yi tanık olarak dinletti.

Zanlı, suçsuz olduğunu, gönüllü ifade vermediğini, polisin kendisini zorladığını iddia etti.

Avukat, Mustafa Tutar’ın olaydan bir gün önce polise giderek, kameraların sökülerek, çalındığına dair şikayetçi olduğunu da söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Ampomah’ın kan ve doku örnekleri alındı

Bu arada yaşamını yitiren Derrick Bamfo Ampomah’ın kan ve doku örnekleri alınarak ölüm sebebinin tespiti için tetkik yapılacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024, 10:11