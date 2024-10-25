Gözler mahkemede

İskele’de 25 Ocak 2023’te hunharca katledilen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un katli Sefer Buğra Altundağ, tasarlayarak ve planlayarak adam öldürme dahil 5 davadan da oy birliğiyle suçlu bulunup, mahkum edildi.

Sanığa verilecek cezanın açıklanması için oturuma verilen 15 dakika aranın ardından duruşma devam etti.

Sanık Altundağ’ın avukatı savcının tahkikat raporuna itiraz etti. Karar, yarın saat 10.30’a ertelendi.

Mahkeme çıkışı iki aile arasında sözlü tartışma çıktı.

Bu arada dava öncesi Toplumsal Mücadele Platformu İskele Kaza Mahkemesi önünde eylem yaptı.

Olay öncesi yaşananlar anlatıldı

Reessur’un katili Sefer Buğra Altundağ hakkındaki mahkumiyet kararı dün açıklandı.

İskele Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık, planlayarak adam öldürme dahil 5 davadan da oy birliğiyle suçlu bulunup, mahkum edildi.

Mahkeme Başkanı, sanığın kendisine yöneltilen davaları, tasarlayarak ve planlı öldürme dışında kabul ettiğini söyledi.

Sanığın, suçu tahrik ve bir anlık cinnet sonucu işlediğini kabul ettiğini, ancak tasarlayıp planlamadığını iddia ettiğini belirten Başkan, alınan ifadelere göre olay öncesi yaşananları anlattı.

Helin’in inşaat alanında çekiç ve inşaat malzemesi darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiğini ifade eden Başkan, sanığın Güneye kaçtığını ve aynı gün tutuklanıp iade edildiğini kaydetti.

Baba korkusundan cinayet işlediğini söyledi

Mahkeme Başkanı, sanığın, cinayeti önceden tasarlamadığını, Helin’in “abi” diye hitap ettiği sanığa “Sizi polise şikayet edeceğim, öldürteceğim” demesi üzerine baba korkusundan cinayeti işlediğini söylediğini anlattı.

Başına 6 kez çekiçle vurdu

Mahkeme Başkanı, Helin’in olay gecesi çok sarhoş olduğunu, sanığa karşı duygusal bir bağı veya isteği olmadığını, hatta sanığa “abi” diye hitap ettiğini ifade etti.

Başkan, sanığın Helin’i eve götürmek yerine korkusundan başka yere götürdüğünü, araçta ona vurduğunu ve inşaat alanına götürdüğünü kaydetti.

Başkan, sanığın saat 01.59 sıralarında inşaat alanına geldiklerinde, sanığın Helin’in başına 6 kez çekiçle vurduğunu, neden 6 kez diye sorulduğunda da cinnet geçirmiş olabileceğini söylediğini belirti.

Vazgeçebilirdi

Mahkeme Başkanı, sanığın, Bahadır Özcan isimli kişinin evindeyken, Helin için söylenen “başına bela olacak” sözü üzerine bu cinayeti planladığını, çünkü evden çıktığı süre ile cinayetin işlendiği saat içerisinde soğukkanlılıkla düşünme şansı olduğunu ifade etti.

Başkan, Helin’in inşaat alanına doğru giderken bir uyanık bir uykuda olduğunu, Salamis Otel civarında uyandığını, başına 6 kez çekiçle vurulmasının da sanığın öldürme niyetiyle hareket ettiğini gösterdiğini kaydetti.

Başkan, sanığın cinayetten vazgeçme şansı olduğu halde vazgeçmediğini, çekiç sonrası kalıp tahtası ile de Helin’in kafasına vurduğunu belirterek, buradan, olay yerinden ayrıldığını, emareleri ortadan kaldırmak istediğini, Güneye kaçtığını söyledi.

Otopsi ile ilgili doktor raporunu da okuyan Başkan, Helin’in kafa kemiği kırığı, beyin kanaması ve boyun kırığı sonucu yaşamını kaybettiğini belirtti.

Başkan, sanığın, Helin’in çeşitli bölgelerine vurduğunu, bunun da cinayetin bir anlık cinnet ile olmadığını gösterdiğini ifade ederek, alkollü ve kendinde olmayan genç bir kızın, nasıl karşısındakinin cinnet geçirmesine sebep olabileceğinin cevabını alamadıklarını söyledi.

Planladı, yaptı

Başkan sanığın baba korkusu, şikayet korkusu ile cinayet, kaçmak, emareleri yok etmek dahil tüm süreci planlayarak yaptığını tespit ettiklerini belirterek, sanığın oybirliği ile 5 davadan da suçlu bulunup mahkum edildiğini açıkladı.

Ceza kararının açıklanması amacıyla 15 dakika ara verilen oturumun ardından sanığın avukatı, sanık ile ilgili "sosyal tahkikat raporu" hakkında itiraz yaptı.

Mahkeme, sosyal tahkikat raporu sunulması için kararı bugüne erteledi.

Karar sonrası aileler arasında mahkeme bahçesinde sözlü tartışma çıktı.

Polis güvenlik önlemleri içerisinde aileleri ayrı ayrı mahkemeden çıkardı.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024, 10:10