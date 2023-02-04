Zanlı sayısı 8 oldu

Organize bir şekilde hareket ederek, yasa dışı bahis siteleri için usulsüz yollardan telefon hattı temin eden Müslüm Kartal, Sinan Yıldırımlar, Suat Yıldırımlar, Halil Sümer, Olcay Oksay, Mehmet Güleç ve Eren Zeytuncu’nun ardından Mehmet Tahtacı da yakalandı. Tahtacı dün mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı. Daha önce tutuklanan 7 zanlı da önceki gün teminata bağlanmıştı.

Soruşturmayı yapan polis, Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan alınan bilgide Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihleri arasında KKTC’de faaliyet gösteren bir cep telefonu operatörü bayisinden birçok şahıs adına ilk tespitlere göre yaklaşık 2 bin adet sim kartının kaydedildiğini ve bu sim kartların bağlı bulunduğu cihazların IMEI numaralarının klonlanarak Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket edildiğinin öğrenildiğini anlattı.

Polis, 23 Ocak 2023 tarihinde yapılan soruşturma sonucu cep telefonu operatörü bayisinde çalışan Müslüm Kartal’ın birçok kişi adına sim kartları kaydedip, Sinan Yıldırımlar’a komisyon karşılığı sattığını belirlediklerini açıkladı.

7 siteye satış yapıldı

Polis, Sinan Yıldırımlar ve Suat Yıldırımlar’ın ise sim kartları BirinciBetnet.com, Lensbahislink.com, Fixcasino.com, Malpasbahis, Limakbahis ve Redbahis.com isimli yasa dışı bahis sitelerinin reklam ve tanıtımını yapmak amacı ile toplu SMS atma modemi vasıtasıyla gönderdiklerini tespit ettiklerini belirtti.

Polis memuru, Müslüm Kartal’ın ifadesinde yaklaşık 5 bin adet sim kartı komisyon karşılığında birçok kişiye sattığını söylediğini ifade etti.

Polis, Suat Yıldırımlar’a ait oto galeride, yapılan arama neticesinde içerisinde yasa dışı bahisle ilgili bilgi ve belgelerin olduğuna inanılan bir adet kamera kayıt cihazı, 4 adet bilgisayar kasası, bir adet laptop, bir adet post cihazı, bir adet şifreli çelik kasa bulduklarını anımsattı.

Polis, Suat Yıldırımlar’ın kullanımında bulunan SR 406 plakalı araç içerisinde gerçekleştirilen aramada ise yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımı ve reklamında kullanıldığına inanılan bir adet toplu SMS atabilen 8 USB modem havuzu, 7 adet cep telefonu, 16 adet 3G internet modemi bulunarak incelenmek üzere emare olarak zapt edildiğini anlattı.

İşin ucu Girne’ye dayandı

Polis memuru, yapılan soruşturmada Müslüm Kartal'ın sim kart sattığı şahıslardan birinin de Halil Sümer olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, Halil Sümer’in Girne'de gözaltına alındığını, evinde yapılan aramada; yasadışı olarak faaliyet gösteren bahis sitelerinde kullanıldığına inanılan 2 adet laptop, 2 cep telefonu, 4 adet sim kart ve bir adet harici USB bellek bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, ayni gün mesele ile ilgili olarak zanlı Olcay Oksay ve zanlı Mehmet Güleç'in de Girne'de tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti. Polis, zanlı Olcay Oksay ve zanlı Mehmet Güleç’in tasarrufunda yasadışı olarak faaliyet gösteren ve meseleye konu olan bahis sitelerinin reklam ve tanıtımında kullanıldığına inanılan 2 adet laptop, bir adet harici Hard-disk, 4 adet cep telefonu ve toplam 283 adet GSM kartı bulunup emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, Halil Sümer ile birlikte Müslüm Kartal'dan GSM hattı satın aldığı tespit edilen zanlı Eren Zeytuncu’nun Girne'de tespit edildiğini belirtti.

Polis, daha önce tutuklanan Müslüm Kartal, Sinan Yıldırımlar, Suat Yıldırımlar, Halil Sümer, zanlı

Olcay Oksay, Mehmet Güleç ve Eren Zeytuncu’nun önceki gün mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandıklarını söyledi.

Soruşturma sürecek

Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen kanıtların incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, yapılan araştırmalar sonucu suçla bağlantılı Mehmet Tahtacı’nın da yakalandığını belirtti. Polis, Tahtacı hakkında gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 40 bin TL nakit teminat yatırması şart ile serbest bıraktı.