Yaptıklarını itiraf etti

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin Long Beach bölgesinde, 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u hunharca katleden Sefer Buğra Altundağ, polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Zanlı ayrıca aleyhine getirilen ve müebbet hapis öngören ‘taammüden adam öldürme, adam öldürme’ suçları başta olmak üzere toplam 4 davayı kabul etti. Hakkındaki soruşturma tamamlanan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının yargılamadan kaçabileceğine vurgu yapılarak, cezaevine gönderilmesi talep edildi. Zanlı ağır suçlardan yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettişi Erdim Kara, zanlı Sefer Bugra Altundağ’ın, 25 Ocak 2023 tarihinde, saat 01.59 ile 02.12 saatleri arasında, İskele Long Beach bölgesinde, bir inşaat şirketine ait şantiye içerisinde, otel inşaatı önünde, LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı maktul Zehie Helin Reessur’un başına, araçta bulunan demir çekiç ile 6 kez vurduğunu anımsattı. Maktulu 100 metre ileride inşaatların arasına götürdüğünü anlatan Kara, araçtan indiğini, ardından galaniz boru ile çene kısmına 2 kez vurarak öldürdüğünü anımsattı.

Cinayet aletini tarlaya attı

Zanlının, araç ile bölgeden uzaklaştığını ve Derinya bölgesine gittiğini anlatan Kara, burada aracı ve kıyafetleri yakmaya çalıştığını, daha sonra olayda kullandığı çekici de askeri bölgede bulunan bir arsaya da attıktan sonra, tellerden geçerek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne gittiğini açıkladı. Kara, zanlının, Rum polisi tarafından aynı gün tespit edilerek Birleşmiş Milletler aracılığı ile KKTC’ye teslim edildiğini hatırlattı. Kara, zanlının ifade vererek işlediği suçları itiraf ettiğini ve çekici attığı noktayı da polise gösterdiğini aktardı.

Davalarını kabul etti

Olayda bulunan emarelerin Türkiye’ye gönderildiğini belirten Kara, zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini ve aleyhine getirilen ‘tammüden adam öldürme, adam öldürme, vahim zarar ve ciddi darp’ davalarını kabul ederek imzaladığını açıkladı. Soruşturmanın, zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını bildiren polis, cinayet suçlaması ile yargılanacak zanlının, serbest kalması halinde yargıdan kaçma olasılığının yüksek olduğunu ifade etti. Polis, zanlının olayın akabinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne kaçtığını da anımsatarak, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının, 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Mahkeme önünde eylem yapıldı

Bu arada bazı sivil toplum örgütü ve siyasi partiler, kadın ve çocukların korunmasına yönelik eksikliklere dikkat çekmek için Helin Reessur cinayet zanlısının çıkarıldığı İskele Kaza Mahkemesi önünde eylem düzenledi.

Eylemde Mağusa Kadın Merkezi Derneği Başkanı Sıdıka Özdoğan tarafından ortak basın açıklaması okundu. Eyleme 22 sivil toplum ve siyasi örgüt destek verdi. Açıklamada, kadın cinayetlerinin politik olduğu ve devletin kadın ve çocukların korunması için üzerine düşen görevleri yerine getirmediği iddia edildi. Devlet ve yargı organının kadın ve çocukların korunması için üzerine düşen ve ivedi olan görevler bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, çocukların yaşadığı sorunları önceden tespit edebilmek ve olası tehlikelerden korunmalarını sağlamak için çocuk izlem merkezleri kurulması gerektiği belirtildi. Sosyal hizmetlerin yetersiz olduğuna işaret edilen açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi'ndeki uzman sayısının yeterli olmadığını, dolaysısıyla vakalara yeterli zaman ayırılamadığı kaydedilerek, dairenin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, kadın ve çocuklara daha iyi bir koruma için ivedilikle belirtilen eksikliklerin giderilmesi gerektiği ifade edildi.